O otelin sahibiyle müdürüne dava...

FETÖ
'nün üst düzey yöneticilerinden ve halen firari olan Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz
'ün darbe girişiminden 5 ay önce toplantı yaptığı Adana
'daki Güneş Işığı Otel'in sahibi, müdürü ve 2 kadın hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında otelin sahibi Osman Kadayıfçı, müdürü Kemal Erşahbaz ile eşi Zeynep Erşahbaz ve resepsiyon görevlisi Aynur Kızılyel tutuklandı. İddianamede otel sahibi Osman Kadayıfçı ve otel müdürü Kemal Erşahbaz'ın FETÖ kafilelerini otelde barındırdığı, FETÖ'cü işadamları ile toplantılar düzenlediği ve himmet topladığı belirtildi. Zeynep Erşahbaz'ın 'Abla' konumunda otelde sohbet toplantıları düzenlediği de belirlendi.
Öte yandan Adil Öksüz'ün örgüt toplantısı yaptığı esnada oteldeki güvenlik kameralarının yönünü değiştirip toplantıya katılanarın cep telefonlarını toplattığı da ortaya çıktı.