Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Afrika ziyareti" değerlendirmesi

Erdoğan, Twitter'dan, BRICS Zirvesi ve Güney Afrika ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı olarak BRICS Zirvesi'ne davet edildiğini belirten Başkan Erdoğan, Güney Afrika'da verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomiye yeni bir boyut katacağını düşündüğüm 10. BRICS Liderler Zirvesi'nin, tüm dünya için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Zirve kapsamında BRICS üyesi ve davetli ülkelerin liderleriyle görüştüğünü hatırlatan Recep Tayyip Erdoğan, bu görüşmelerde gerek küresel, gerekse bölgesel siyasi ve ekonomik gelişmelerin ele alınması fırsatı bulduklarını aktardı.

Paylaşımında, gerçekleştirdiği görüşmelerden, temaslardan ve ziyaretlerden fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik durumdan Suriye meselesine, Afrika'nın kalkınmasından Asya ile geliştirmekte olduğumuz ekonomik ve siyasi ilişkilere kadar birçok konuyu görüştüğümüz tüm liderlere teşekkür ediyorum. Güney Afrika ziyaretimiz kapsamında bölgede yaşayan Müslüman ve Türk vatandaşı kardeşlerimizle de bir araya geldik. Başta FETÖ olmak üzere, Müslümanların bölgedeki sorunlarını ve çözüm önerilerini kendileriyle istişare ettik. Ziyaretimizin son gününde de Güney Afrika'da faaliyet gösteren önemli yatırımcılar ve iş insanları ile buluşarak, ilişkilerimizin her alanda, kazan-kazan anlayışı ve eşit ortaklık temelinde gelişmesi için fikir alışverişinde bulunduk."

"Ubuntu ülkesi, farklılıkların güzel bir birliktelik oluşturduğu gökkuşağı milleti Güney Afrika'ya sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımını Türkçe anlamı "Allah Afrika'yı korusun" olan "Nkosi Sikelel' iAfrika" mesajıyla tamamladı.