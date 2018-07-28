Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cumhurbaşkanı , ’da

Giriş Tarihi: 28.07.2018 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 15:29
  • 1
  • 93
Cumhurbaşkanı , ’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Güney Afrika'daki resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , resmi ziyaretler kapsamında 'ya geldi.

  • 2
  • 93
Cumhurbaşkanı , ’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın ziyareti, Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından da tarihi bir önem taşıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 93
Cumhurbaşkanı , ’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Bu ziyaretin Türkiye ve arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor. Güney Afrika temaslarının ardından Zambiya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'nda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.

  • 4
  • 93
Cumhurbaşkanı , ’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Törende onuruna top atışı gerçekleştirilerek iki ülkenin ulusal marşları çalındı. Ardından Erdoğan tören kıtasını selamladı.

  • 5
  • 93
Cumhurbaşkanı , ’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Cumhurbaşkanı temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabristanı'nı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.

  • 6
  • 93
Cumhurbaşkanı , ’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Cumhurbaşkanı Lungu ile yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

  • 7
  • 93
Cumhurbaşkanı , ’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Ardından iki lider yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Lungu tarafından Taj Pamodzi Otel'de onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak olan , daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Dr. Kenneth Kaunde'ye nezaket ziyaretinde bulunacak.

BİZE ULAŞIN