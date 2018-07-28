Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya’da

Bu ziyaretin Türkiye ve Zambiya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor. Güney Afrika temaslarının ardından Zambiya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenneth Kaunda Uluslararası Havalimanı'nda Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.