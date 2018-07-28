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Son dakika: Türkiye'de 'den arandığı tespit edilen 45 kişi 'de yakalandı

Son dakika gelişmesi: Türkiye'de 'den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken dün gece polisinin aldığı ihbar üzerine yakalandı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ firarileri sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 12:11
Son dakika: Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen 45 kişi KKTC'de yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü () firarilerinin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

KKTC'nin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emniyet görevlileri, ihbar üzerine Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye'de aranan bazı FETÖ zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

KKTC'de FETÖ operasyonu! Aralarında firarilerinde bulunduğu 45 kişi yatta yakalandı

Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi. Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesine sevk etti.

Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 günlük gözaltı kararı verdi.

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Son dakika: Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen 45 kişi KKTC'de yakalandı
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