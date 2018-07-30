Son Dakika: CHP’da kavga büyüyor! Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce’ye sert sözler

CHP'de kavga giderek büyüyor. Bir yandan olağanüstü kurultay için Muharrem İnce taraftarları imza toplarken bir yandan da İnce ve Özkan arasında iftira kavgası sürüyor. Muharrem İnce dün akşam katıldığı televizyon programında, 24 Haziran akşamı hiçbir açıklama yapmamasına ilişkin "İnsan içine çıkacak durumda değildi" iddiasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ileri sürdüğünü açıkladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum" dedi.

"İSPAT EDEMEYEN ŞEREFSİZDİR"

İnce'nin bu sözlerine Tuncay Özkan'dan cevap gecikmedi. Hürriyet'e konuşan Özkan, "Sadece 'sıradan ve kaba' değil, Muharrem İnce'nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur" dedi.

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