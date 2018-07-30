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Son Dakika: ’da kavga büyüyor! ’dan ’ye sert sözler

Son dakika haberi... , dün akşam katıldığı televizyon programında, akşamı bir açıklama yapmamasına ilişkin “İnsan içine çıkacak durumda değildi” cümlesinin Genel Başkan Yardımcısı ’a ait olduğunu söyledi. İnce’nin bu sözlerine Tuncay Özkan’dan cevap gecikmedi. Özkan, “Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir” açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 11:56
Son Dakika: CHP’da kavga büyüyor! Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce’ye sert sözler

'de kavga giderek büyüyor. Bir yandan olağanüstü kurultay için taraftarları imza toplarken bir yandan da İnce ve Özkan arasında iftira kavgası sürüyor. Muharrem İnce dün akşam katıldığı televizyon programında, akşamı hiçbir açıklama yapmamasına ilişkin "İnsan içine çıkacak durumda değildi" iddiasını CHP Genel Başkan Yardımcısı 'ın ileri sürdüğünü açıkladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum" dedi.

"İSPAT EDEMEYEN ŞEREFSİZDİR"

İnce'nin bu sözlerine Tuncay Özkan'dan cevap gecikmedi. Hürriyet'e konuşan Özkan, "Sadece 'sıradan ve kaba' değil, Muharrem İnce'nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur" dedi.

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Son Dakika: CHP’da kavga büyüyor! Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce’ye sert sözler
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