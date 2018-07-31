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’in açıklamaları neden hoşlarına gitmedi biliyor musunuz?”

Yıllardır zihinlerden silinmeyen şarkıları ile Türk müziğinin 50 yılına damga vuran ’in dün Günaydın’a yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklamadan özellikle solu çok rahatsız oldu. Aktuel yazarı bugünkü yazısında Türkiye solundaki Bülent Ortaçgil hazımsızlığını kaleme almış.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 15:00
“Bülent Ortaçgil’in açıklamaları neden hoşlarına gitmedi biliyor musunuz?”

AKTUEL YAZARI İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Son günlerde iki sanatçıya yönelik laik linç kampanyalarına şahit oluyoruz.

Ne dediklerine bakalım hızlıca.

"Atatürk'ü seviyorum, ama Peygamberimize de aşığım" demiş. Bu sözleri bile linç vesilesi sayan anormal bir topluluk ile birlikte yaşadığımız için tedirgin olmalıyız aslında.

Alanson'un yediği linç daha çok laiklik üzerinden yürüyor. Ancak 'e yürüyenlerin ana hedefinde sandık ve gerçeklik algısı var. Yarı siyasal yarı psikolojik boyutu olan bu noktanın üzerinde durmak lazım.

Bülent Ortaçgil ne demiş? "Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı öncelikle. Oy olarak da baktığımız zaman yüzde 52'yi yok mu sayacaksınız? Ya da muhalefette kalan yüzde 48'i? Başkan yüzde 52 civarında oy alarak seçilmiş. Muhalefet bunu kabul etmeli."

Ortaçgil demokrasinin temel prensibini anlatmış. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı demiş sadece. Ama burada esas nokta sandık merkezli bir bakış açısını ortaya koyması. Yani siyasal iktidar olmak için sandıktan çıkmak gerektiğini hatırlatmış. İşte bu hatırlatma Gezicileri fena halde kızdıran bir unsuru barındırıyor; o da "Sandık her şey değildir" argümanı.

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