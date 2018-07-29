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Hâlâ Leyla faslındayım ama Mevla’yla da aram iyidir!

Memleketin en karizmatik adamlarından, bir nevi popüler müziğin filozof şarkı yazarlarından ’un kapısını çalıp hazırlamakta olduğu yeni solo albümünden memleket meselelerine, tasavvuftan sesini ve tavrını benzettikleri Leonard Cohen’e kadar derin bir muhabbet döndürdük.

GÖKSAN GÖKTAŞ Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 11:05
Hâlâ Leyla faslındayım ama Mevla’yla da aram iyidir!

Memleketin en nev-i şahsına münhasır popüler müzik adamlarından, hatta abartısız; şarkıları farklı yaş dönümlerinde dinlendiğinde dinleyene hep yeni kapılar aralayan bir nevi pop filozofu mertebesindeki 'la röportaj yapma girişimimizin nereden baksanız bir 10 ayı var. Kendisinin kaleme aldığı Mazhar Olmak kitabını vesile edip bir röportaj ayarlamıştık. Fakat röportaja birkaç saat kala, bir mesaj: "Göksan ben röportaj yapmaktan vazgeçtim." O an anladık ki söz şarkıda durduğu gibi durmuyor Alanson'da. Gerçekten de onun hayatında "Beş dakkada değişiyor bütün işler." Aradan birkaç ay geçti, bu kez bir mesaj daha: "Bayramdan sonra yapalım şu işi." Birkaç gün sonra yine mesaj: "Konserler falan yoğunum, kafayı veremeyeceğim bu röportaj işine, sonra inşallah."

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Hâlâ Leyla faslındayım ama Mevla’yla da aram iyidir!
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