CHP’yi gizli bir merkez mi yönetiyor? İşte Tuncay Özkan’ın kapalı kapılar ardında yaptığı o itiraf

Dün akşam özel bir televizyon kanalında, CHP ile ilgili çok konuşulacak bir bilgi ortaya çıktı. Tuncay Özkan'ın "CHP'de gizli bir karar merkezi olduğunu ve kararların orada alındığını" söylediği öğrenildi. Bir gazeteci tarafından yapılan bu açıklamanın ardından canlı yayına telefonla bağlanan Tuncay Özkan, bu açıklamaları inkar etti.

TUNCAY ÖZKAN CANLI YAYINDA ÇILDIRDI

Tuncay Özkan, bu açıklamayı yapan kişinin Halk Tv genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç olduğunu duyunca canlı yayında adeta çıldırdı ve şu açıklamaları yaptı: Şaban Sevinç yalancı, iftiracı. Bunu niye söylediği de bellidir. Hiçbir şekilde böyle bir görüşme olmadı. Şaban Sevinç hesabını verecek. Mahkemede verecek bunun hesabını. Rezil bir komployu niye yürüttüğünü ben de parti yönetimi de biliyor. Bu alçaklığı kimsenin yanına bırakmam. Bunlar kurultayda delegeyi etkilemek için söylenen yalanlar.

TUNCAY ÖZKAN: BEN SENİN DOSTUNUM YANLIŞ ANLAMA

Bu açıklamaların ardından programa telefonla bağlanan Halk TV genel yayın yönetmeni Tuncay Özkan ile genel merkezde yaptığı görüşmeyi anlattı.

27 Haziran sabah 10.00 civarında CHP genel merkezinde Tuncay Özkan'ın odasında yaptıkları görüşmeyi aktaran Halk TV genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç, "Bana dedi ki ben senin dostunum, arkadaşınım yanlış anlama, burada önemli kararlar bir yerlerde alınıyor. Bir karar merkezi var ve önemli kararlar orada alınıyor. Ben daha çözemedim, gizli bir karar merkezi, önemli kararlar orada alınıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu o kararları MYK'ya getiriyor ve kararlar oradan geçiyor. Bizde partinin kararı gibi o kararları kabul ediyoruz" dedi.