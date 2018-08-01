CHP'de parti içinde şok iddialar! Gizli bir karar merkezi mi var?

Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan hezimet ile birlite koltuk kavgası sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın yaptığı açıklama parti içinde ortalığı karıştırdı.. Halk TV genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç'in verdiği bilgilere göre Tuncay Özkan "CHP'de partinin karar organları dışında bir karar merkezi var ve bu merkez önemli kararlar alıyor, genel başkan Kılıçdaroğlu da bu kararları MYK'ya getiriyor" dedi. İşte söz konusu iddianın perde arkası…

ŞOK İDDİA PARTİYİ KARIŞTIRDI...

24 Haziran seçimlerinin ardından muhaliflerle genel merkez arasında olağanüstü kurultay kavgasına sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), şok bir iddiayla sarsıldı.Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'e söylediği iddia edilen "CHP'de gizli bir karar merkezi var, kararlar orada alınıyor" sözleri nedeniyle kavga yaşanıyor.

CHP'de 'gizli merkez' iddiası!

SEVİNÇ İDDİASININ ARKASINDA DURUYOR!

Sevinç iddiasının arkasında durarak Tuncay Özkan'la 27 Haziran sabah 10.00 civarında CHP Genel Merkezi'nde yaptıkları konuşmayı anlattı. Sevinç, Özkan'ın kendisine "Burada bir karar merkezi var ve önemli kararlar orada alınıyor. Ben daha çözemedim, gizli bir karar merkezi, önemli kararlar orada alınıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu o kararları MYK'ya getiriyor ve kararlar oradan geçiyor. Biz de partinin kararı gibi o kararları kabul ediyoruz" dediğini ifade etti.

CHP-FETÖ İLİŞKİLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ!

Özkan'ın yalanladığı ancak Sevinç'in ısrar ettiği iddia bir kez daha CHP üzerindeki 'FETÖ' gölgesini, CHP- FETÖ ilişkilerini gündeme getirdi. Parti yönetimi, şok iddiayı kurultay süreciyle, Halk Tv'nin muhalifler ve Muharrem İnce'den yana tavır izlemesiyle ilişkilendirirken, FETÖ'nün hain darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak nitelendiren, FETÖ'yle mücadeleyi de '1 milyon mağdur var' söylemiyle eleştiren CHP yönetimi, sık sık geçmişte FETÖ'cülerle kurdukları temaslarla gündeme gelmişti.