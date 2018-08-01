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Yarın Başkent’te hava hareketliliği yaşanacak

Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınmasından dolayı Başkent'te yarın hava hareketliliği yaşanacak. Planlı taşınma kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla 'ya gidecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 21:37 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 02:04
Yarın Başkent’te hava hareketliliği yaşanacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kara Havacılık Okul Komutanlığının 'ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren 'dan 15 T-128 eğitim uçağı, 15 AB-216 ve 15 UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

Uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiği, planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtildi.

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Yarın Başkent’te hava hareketliliği yaşanacak
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