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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...

Giriş Tarihi: 31.07.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 22:43
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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...

Flight International dergisi 2018 raporunu yayınladı.

Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı

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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...

Ülkelerin her türlü askeri hava araçları envanterinin gözler önüne serildiği rapordan olarak, sayılarını derledik. İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...

AFGANİSTAN - 12

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...

ALMANYA - 181

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

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ülkenin ne kadar var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? 2018 ülkelerin savaş uçakları sayısı...

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A

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