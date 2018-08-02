Adnan Oktar’ın kardeşi Kenan Oktar yine skandal açıklamalarda bulundu

Ağabeyi Adnan Oktar için hocam şeklinde hitap eden Kenan Oktar, bir televizyon kanalında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Adnan Oktar'ın insanlığı kurtaracak beklenen Mehdi olduğunu belirten Kenan Oktar izleyicileri şaşırtan açıklamalarda bulundu.

'1999 DÜZCE DEPREMİ ADNAN OKTAR GÖZALTINA ALINDI DİYE OLDU'

Geçtiğimiz günlerde bütün dünyadan izlenen kanlı ay tutulmasının Adnan Oktar'ın tutuklanması nedeniyle gerçekleştiğini belirten Kenan Oktar, 1999 Düzce Depreminin de Adnan Oktar'ın gözaltına alınması nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Adnan Oktar'ı Peygamberlerle kıyaslayan Kenan Oktar'a izleyicilerden yoğun tepki geldi.

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 'Kanlı Ay Tutulması' Adnan Oktar'a yapılan operasyon yüzünden olmuş!