İşte CHP'nin HDP/KK ile olan kirli ittifakı

Hakkari'deki hain saldırı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Türkiye'nin yüreğini dağladı. Acılarını sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi 24 Haziran seçimlerinde verdiği destekle Meclis'e sokan CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttular.





24 Haziran seçimlerine CHP ile HDP arasındaki gizli ittifak damga vurdu. Doğu ve Güneydoğu'da düşen HDP'nin oy oranını Batı'da CHP'liler süspanse etti. Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu almaması için CHP'den HDP'ye "emanet oy" aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 8 oy oranına anca ulaşabilen HDP, Meclis'te ise bu gizli ittifak sayesinde yüzde 11'e ulaştı.



Dün yaşanan acı olayın ardından eleştirilerin hedefinde bir kez daha yaptıkları ittifaklarla PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'e sokan CHP vardı.



"CHP'NİN KATKI OYLARIYLA HDP MECLİS'TE"

Yaptığı birçok skandal açıklamayla birçok kez gündeme gelen HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, verdiği bir röportajda 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin CHP'den gelen destek sayesinde Meclis'e girdiğini itiraf etti.



KATKI OYLARI OLMASA HDP BARAJ ALTI

Şık, "HDP'nin elde ettiği seçim sonucunu nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna adeta skandal ittifakı itiraf edercesine şu yanıtı verdi:

Ortaya çıkan tablo bir başarısızlıktır. Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum. Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı.



'BİR OY MUHARREM'E, BİR OY HDP'YE' SLOGANI TUTTU

Şık, ittifak itiraflarına şöyle devam etti: "Batıdaki oylarda ciddi bir artış var. İstanbul'da, 1 Kasım'a göre, 236 bin 330 oy artmış. İzmir'de 84 bin, Ankara'da 72 bin 375. Sadece üç ildeki artış bu. Antakya'da 5 bin oyla kaybedilmişti, bu seçimde 15 bin oy farkla kazanıldı, 20 bin oy artışı demek bu. 'Bir oy Muharrem'e, bir oy HDP'ye' sloganı tuttu.".



AYNI SLOGANLARI KULLANDILAR

Bebek katili terör örgütünün medyasına konuşan Cemil Bayık, açıklamalarında CHP'nin sloganını kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözleri üzerinden CHP'nin ürettiği "Artık tamam" sloganına destek veren Cemil Bayık, "Tüm bu politika ve uygulamalar bir araya geldiğinde AKP iktidarına Türkiye içinde önemli bir tepki vardır. Halk, Erdoğan ve AKP iktidarından kurtuluyor. Bu nedenle 'tamam' ve 'sıkılıyoruz' kavramı toplumun gündemine oturdu." diye konuştu...





Muharrem İnce , terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerin 24 Haziran seçimlerinde bağrına bastığı isimdi. Öyle ki; HDP'liler kendi partilerinin bayraklarıyla İnce'nin mitingine katılıyordu.Bu süreçte Muharrem İnce'de "Kürt sorununu çözeceğim" diyerek HDP'lilere umut dağıtıyordu.

CHP'DEN PKK'LILARI SEVİNDiREN VAATLER

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim beyannamesine koyduğu HDP vaatleri CHP seçmeni de dahil olmak üzere kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, HDP ve PKK'lıları sevindirdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı beyannamede, Kürt Sorunu ve Eşit Yurttaşlık Temelinde Çözüm başlığı altında ''Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı uygulayacağız'', Kamu Yönetimi Reformu başlığında ise "Kamu yerel birimlerinin idari ve mali özerkliklerini sağlayacağız" ifadesi yer aldı.



SİHA'LAR TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU, PKK, CHP'NİN OPERASYONLARA ENGEL OLMASINI İSTEDİ

Kullanılan SİHA ve İHA'larla terör örgütlerine karşı ağır darbeler vuruldu.

Zaman zaman muhalefet tarafından SİHA'ların kullanılmaması gerektiği konusunda çıkışlar gelse de SİHA'ların uçuş süreleri 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık 14 kat arttı, 405 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristlerin kabusu haline gelen SİHA'lara karşı yakarışlar PKK'dan geldi. PKK'lı isimler CHP'li vekillere seslenerek operasyonlara engel olmalarını istedi. Bu talimatın ardından harekete geçen vekiller SİHA'lara karşı algı operasyonlarına başladılar.







?CHP'DEN PKK'YA YARDIM

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin aracının "yardım" adı altında Suriye'deki PKK'lılara malzeme teslim ettiği an fotoğraflarla belgelendi. Skandal olayda CHP'li vekiller Veli Ağbaba ve Mahmut Tanal, ile eski CHP'li vekil Hüseyin Aygün yer aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den bu skandal olaya ilişkin sert tepki geldi. Metiner, "İnsani yardımlara hiç kimsenin sözü yok. Ama burada başka bir ilişki söz konusu. Şengal ve Rojava dedikleri bölgeler PKK terör örgütünün egemenliğindeki bölgeler. O bölgelerde ABD bayraklarıyla birlikte PKK bayrakları dalgalanıyor. Kılıçdaroğlu'nun kimin talimatıyla başlattığı bilinen yürüyüşüne Kandil'deki terör baronları destek çağrısında bulundu. PKK'nın partisi HDP ise bu yürüyüşe omuz vereceğini açıkladı. Bu yardım işte bu ittifakın sembolik bir göstergesi" dedi...





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KILIÇDAROĞLU PKK MEDYASINA SAHİP ÇIKTI

Daha önce FETÖ medyasına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında bu kez de PKK'nın sözcülüğünü yapan İMC TV'ye sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var? diyerek terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan kanalların kapatılmasına karşı olduğunu duyurdu...



