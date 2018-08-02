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Son dakika: 'ta öldürülen PKK'lı terörist 26 yıldır örgütteymiş

'ta, güvenlik güçlerince 1 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin 26 yıldır örgüt üyesi olan, nüfusuna kayıtlı, 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan olduğu ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 13:00
Son dakika: Şırnak'ta öldürülen PKK'lı terörist 26 yıldır örgütteymiş

1 Temmuz günü 'ın Karacadağ bölgesinde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin kimlik bilgileri belirlendi. Çatışmada öldürülenlerin 'İrfan Dirok' kod adlı Akif Turan, 'Baran Bilbesi' kod adlı Bayram Hakseven, 'Devrim Doğan' kod adlı Ahmet Karaaslan ve 'Şorej Karker' kod adlı İran uyruklu Çavuş Abbasizade olduğu ortaya çıktı. Çatışmada etkisiz hale getirilen Akif Turan'ın, 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı ve nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.



Şırnak Valiliği'nce 1 Temmuz'da, Karacadağ bölgesi kırsalında, jandarmanın İHA ile eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin düzenlenen yakın hava harekatında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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Son dakika: Şırnak'ta öldürülen PKK'lı terörist 26 yıldır örgütteymiş
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