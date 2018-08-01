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'nden büyük skandal! 'ya sahip çıktılar...

'de dün terör örgütü , 11 aylık bebekle birlikte annesini yola düzenledikleri el yapımı patlayıcı ile şehit etti. Asker eşini ziyaretten dönen anne ve bebeğini şehit eden teröristlere ise skandal bir şekilde sahip çıktı. Gazete saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı hainlere "terörist" diyemedi... Cumhuriyet, gerçekleşen alçak saldırıyı okuyucularına "Sivil aracın geçişi sırasında patlama" başlığı ile duyurdu. Son zamanlarda terör örgütünün yayın organı gibi haberler yapan Cumhuriyet daha önce de eli kanlı örgütün terör saldırılarında benzer bir dil kullanmıştı...

Giriş Tarihi: 1.8.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 10:34
Cumhuriyet Gazetesi'nden büyük skandal! PKK'ya sahip çıktılar...

Terör örgütü , dün asker eşini ziyaretten dönen anne ve bebeğini alçak bir saldırı ile şehit etti. Gerçekleşen kanlı saldırının ardından anne olay yerinde şehit olurken, 11 aylık bebek ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



CUMHURİYET GAZETESİ YİNE PKK'YA SAHİP ÇIKTI!

Son zamanlardaki yayın çizgisi ile terör örgütü PKK'nın saldırılarında örgütü korumak için adeta kalkan olan dünkü alçak saldırı sonrasında yine büyük bir skandala imza attı. Cumhuriyet bu alçak saldırıyı gerçekleştirenlere 'terörist' diyemedi, 'Sivil aracın geçişi sırasında patlama' başlığı attı.

Cumhuriyet gazetesi dünkü alçak saldırıyla ilgili haberlerinin detayında ise terör örgütü PKK için "PKK'liler" ifadesini kullanarak, PKK'lı teöristlerin örgüt için kullandığı ifadeyi de açık açık yazdılar...

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DAHA ÖNCE DE PKK'LI TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKMIŞLARDI...

Cumhuriyet gazetesi daha önce de PKK'nın alçak saldırılarında örgütü koruyan başlıklar atmıştı. 31 Ocak 2018'de teröristler tarafından uykusunda şehit edilen 17 yaşındaki Fatma Avlar için de Cumhuriyet skandal bir habere imza atmıştı. Gazete haberi "Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı" şeklinde vererek saldırıda yine PKK'nın adını geçirmemişti.

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Cumhuriyet Gazetesi'nden büyük skandal! PKK'ya sahip çıktılar...
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