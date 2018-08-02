Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kılıçdaroğlu 2 yıl sonra uyandı

Son dakika: 2 yıl sonra uyandı

Son dakika haberi! , 'nin Türkiye hakkında aldığı yaptırım kararlarının ardından açıklamalarda bulundu. konusuna değinen , "ABD ile ilişkilerin sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir. Darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. lideri Kılıçdaroğlu daha önce darbe için 'Tiyatro' sözlerini sarfetmişti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 12:28
Son dakika: Kılıçdaroğlu 2 yıl sonra uyandı

Genel Başkanı Kemal 'nin yaptırım kararı ile ilgili "Bir sorun varsa oturulur konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Amerika'daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu 2 yıl sonra uyandı

"DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA PENSİLVANYA VAR"

, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret etti. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin 2 bakanla ilgili aldığı kararla ilgili soruya, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentoun iradesini yansıtan bildiriye imza attık. Müttefikiz ABD ile. Ve bunun sağlıklı zeminde çözülmesi gerekir. 15 Temmuz girişimini yaşadık. Bunun arkasında Pensilvaya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. İade talebinin de bulunması doğal. Biz Türkiyede yargının bağımsız olduğunu ifade ediyoruz. 2 bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izliyoruz. Sayın adalet bakanı da gerekli açıklamaları yapıtı. Yapmamız gereken şu; mütekabiliyet denen kural vardır dış politikada. Yapılması gereken ABD'li 2 bakan hakkında aldığı kararın aynısını almasını bekliyoruz. Kozlar eşitlenmiş olur" yanıtını verdi.

Son Dakika: AK Parti'den ABD'ye sert tepki! Gereken cevap verilecek
İçişleri ve Adalet bakanlarından ABD'ye tokat gibi cevaplar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kılıçdaroğlu 2 yıl sonra uyandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN