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Üniversite taban puanları 2018 yayınlandı mı? ile 2018 tercih kılavuzu ve başarı sıralaması açıklandı!

İki milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar dün ’nin resmi internet sitesinden açıklandı. Bu sonuçların ardından üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu merak konusu olmuştu. 2 ve 4 yıllık bölümler en düşük ve en yüksek taban puanları en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Bu sabah saatlerinde ise ÖSYM beklenen duyuruyu yaptı. 2018 tercih kılavuzu yayınlandı. Bunun yanı sıra YÖK atlas tercih robotu da ilgileri çekti. Peki ÖSYM, YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte 2017-2018 ÖSYM üniversite taban puanları...

Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 10:07
Üniversite taban puanları 2018 yayınlandı mı? ÖSYM ile 2018 YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması açıklandı!

'nin resmi internet sitesi üzerinden beklenen açıklama bu sabah saatlerinde geldi. Dün açıklanan sonuçları sonrası 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak konusu olmuş, tercih kılavuzu en çok araştırılan konuların başında yer almıştı. ÖSYM, YKS tercih kılavuzu listesi bugün yayınladı. Osym.gov.tr adresinde ise büyük yoğunluk başladı. TYT ve AYT YKS tercih kılavuzu listesi ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin en düşük ve yüksek taban puanları burada bulabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLANDI

YKS sonuçları sonrası heyecanla beklenen üniversite taban puanları bu sabah saatlerinde yayınlandı. Tüm adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın etti. Tercih kılavuzu listesi ile puanları araştırmaya başlayan kişilerde heyecan arttı.

ÖSYM İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den gelen son duyuruya göre lisans ve önlisans bölümleri için taban başarı sıralamasını açıkladı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

1. YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

2. YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

YKS 2018 ÖNLİSANS TABAN BAŞARI SIRALAMASI

2017-2018 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Üniversite taban puanları 2018 yayınlandı mı? ÖSYM ile 2018 YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması açıklandı!
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