Üniversite taban puanları 2018 yayınlandı mı? ÖSYM ile 2018 YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması açıklandı!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden beklenen açıklama bu sabah saatlerinde geldi. Dün açıklanan YKS sonuçları sonrası 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak konusu olmuş, tercih kılavuzu en çok araştırılan konuların başında yer almıştı. ÖSYM, YKS tercih kılavuzu listesi bugün yayınladı. Osym.gov.tr adresinde ise büyük yoğunluk başladı. TYT ve AYT YKS tercih kılavuzu listesi ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin en düşük ve yüksek taban puanları burada bulabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLANDI

YKS sonuçları sonrası heyecanla beklenen üniversite taban puanları bu sabah saatlerinde yayınlandı. Tüm adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın etti. Tercih kılavuzu listesi ile puanları araştırmaya başlayan kişilerde heyecan arttı.

ÖSYM İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den gelen son duyuruya göre lisans ve önlisans bölümleri için taban başarı sıralamasını açıkladı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

1. YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

2. YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

YKS 2018 ÖNLİSANS TABAN BAŞARI SIRALAMASI

2017-2018 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ