2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi

Büyük emekler sonucunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan başarıyla ayrılan adayları şimdi de tercih heyecanı sardı. ÖSYM tarafından açıklanan 2018 YKS tercih kılavuzu ile 2 senelik üniversite taban puanları 4 senelik üniversite taban puanlarını değerlendirebilirsiniz. İşte 2018 YKS tercih kontenjan listesi!

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