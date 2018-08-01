2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM yeni ayın ilk gününde tercih kılavuzunu yayınladı. Öğrencilerin ve velilerinin büyük bir merakla beklediği ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu belli oldu. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları en çok araştırılan konu biçimi olarak dikkat çekiyor. Üniversite taban ve tavan puanlarını araştıracak öğrenciler için 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu tek tek sizlere aktarıyoruz. İyi bir üniversite demek iyi bir kariyer demek kariyerinizdeki ilk adımları atarken üniversitenin önemi de oldukça yüksektir. Bu dönemde tercihlerinizi ince eleyip sık dokuyarak yapmalısınız. Mutlaka rehberinizden yardım almalısınız.
Giriş Tarihi: 01.08.2018
09:45
Güncelleme Tarihi: 01.08.2018
09:47