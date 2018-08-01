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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi

sonuçlarının açıklanmasından sonra yeni ayın ilk gününde nu yayınladı. Öğrencilerin ve velilerinin büyük bir merakla beklediği ÖSYM 2018 belli oldu. 2 ve 4 yıllık en çok araştırılan konu biçimi olarak dikkat çekiyor. Üniversite taban ve tavan puanlarını araştıracak öğrenciler için 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu tek tek sizlere aktarıyoruz. İyi bir üniversite demek iyi bir kariyer demek kariyerinizdeki ilk adımları atarken üniversitenin önemi de oldukça yüksektir. Bu dönemde tercihlerinizi ince eleyip sık dokuyarak yapmalısınız. Mutlaka rehberinizden yardım almalısınız.

Giriş Tarihi: 01.08.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 09:47
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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi
2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi

Büyük emekler sonucunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan başarıyla ayrılan adayları şimdi de tercih heyecanı sardı. tarafından açıklanan 2018 ile 2 senelik 4 senelik üniversite taban puanlarını değerlendirebilirsiniz. İşte 2018 YKS tercih kontenjan listesi!

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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi
2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi
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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi
2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi
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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi
2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi
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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi
2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi
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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi
2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi
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2018 kontenjan yayınlandı! üniversite taban ve tavan puanları listesi
2018 YKS kontenjan tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM üniversite taban ve tavan puanları listesi
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