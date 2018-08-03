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'de 'nin B planı

'deki muhalifler, imzaların kabul edilmemesi durumunda 630 delegeyle birlikte Genel Merkez'e yürüyecek. Öte yandan CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyum atama tehlikesi de kapıda.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 11:16
CHP'de Muharrem İnce'nin B planı

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazin bir sona doğru ilerliyor.

Katıldığı 9 seçimden de hezimetle ayrılan Kılıçdaroğlu'na karşı 'yi destekleyen delegeler, noter huzurunda imza vererek olağanüstü kurultay istedi.

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MUHARREM İNCE'NİN B PLANI

İmzaların teslim edilmesinin ardından Genel Merkez'den yapılan ilk açıklamada, yeterli sayıya ulaşılamadığı belirtildi.

Muhaliflerde büyük bir gerilime neden olan bu açıklamanın ardından Muharrem İnce B planını yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRME YÜRÜYÜŞÜ

CHP'den yapılacak resmi açıklamada; imzaların yeterli bulunmadığı ifade edilmesi durumunda, 630 delege ve tüm muhalifler Genel Merkez'e yürüyecek.

630 DELEGE 22 İL BAŞKANI

CHP içerisinden sızan bilgileri yazan Cumhuriyet gazetesi, yapılacak basın açıklamasına 630 delegenin yanı sıra 22 il başkanının da katılacağını duyurdu.

KAYYUM KAPIDA

?CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyum atama tehlikesi de kapıda.

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CHP'de Muharrem İnce'nin B planı
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