CHP'de Muharrem İnce'nin B planı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazin bir sona doğru ilerliyor.

Katıldığı 9 seçimden de hezimetle ayrılan Kılıçdaroğlu'na karşı Muharrem İnce'yi destekleyen delegeler, noter huzurunda imza vererek olağanüstü kurultay istedi.

Muharrem İnce CHP yönetimini topa tuttu... Delegelere imza çağrısında bulundu

MUHARREM İNCE'NİN B PLANI



İmzaların teslim edilmesinin ardından Genel Merkez'den yapılan ilk açıklamada, yeterli sayıya ulaşılamadığı belirtildi.

Muhaliflerde büyük bir gerilime neden olan bu açıklamanın ardından Muharrem İnce B planını yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRME YÜRÜYÜŞÜ



CHP'den yapılacak resmi açıklamada; imzaların yeterli bulunmadığı ifade edilmesi durumunda, 630 delege ve tüm muhalifler Genel Merkez'e yürüyecek.

630 DELEGE 22 İL BAŞKANI



CHP içerisinden sızan bilgileri yazan Cumhuriyet gazetesi, yapılacak basın açıklamasına 630 delegenin yanı sıra 22 il başkanının da katılacağını duyurdu.

KAYYUM KAPIDA



?CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyum atama tehlikesi de kapıda.