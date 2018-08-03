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‘Onların da ciğeri yansın’

Şehit ’nın annesi: Bebeği öldüren insan olamaz. Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Kanlarını yerde koymayac

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
‘Onların da ciğeri yansın’
Hakkâri'nin ilçesinde eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken 'lı teröristlerin hain saldırısında kızı (25) ve 11 aylık torununu Mustafa Bedirhan'ı şehit veren 57 yaşındaki anne Suudiye Demir SABAH'A konuştu.
Hain saldırıda kızı ve torununu kaybeden Demir Sivas'ın Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul ediyor. 6'sı kız 10 çocuk annesi olan Suudiye Demir acısını içine gömdüğünü belirtip, "Bebeği öldürenler insan olamazlar. Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Yavrularımın kanlarını yerde koymayacak. Hainler hiç boşuna sevinmesinler. Ağlayarak onları sevindirmeyeceğim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu katil sürüsünün sonunu getirecekler. Yavrularımın intikamı alınacak. Devletimiz bugüne kadar nice yavruların kanını yerde koymadı. Benim yavrularımın da kanı yerde kalmayacak. Nurcan'ım kız çocuklarımın en küçüğüydü. Zorluklar içinde büyüdü, sevgi dolu bir çocuktu. Yavrularını bu vatana hediye etmiş tüm şehit anneleri gibi ben de artık gururla gezeceğim. Hem de çifte şehit annesiyim. Damadım Serkan, onların intikamını alacak. Bebeği öldürenler insan olamaz. Onların da ciğeri benimki gibi yansın" dedi.
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‘Onların da ciğeri yansın’
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