Son Dakika: Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

23 Haziran seçimleri öncesinde dönemin Başbakan Binali Yıldırım tarafından ilk kez dile getirilen bedelli askerlik yasa teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulmuştu. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bedelli askerlik kanun tasarısı sonrasında bedelli askerlik başvuru kılavuzu da yayınlandı. Bedelli askerlik başvurularında son tarih 3 Kasım 2018 olarak belirlendi!

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bedelli askerlik hakkında birçok detay resmiyete kavuşmuş oldu. Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinde yayınlandı!

1 Ocak 1994 yılından önce doğan erkekler e-Devlet üzerinden 'asal bedelli başvurusu' sekmesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Aşağıdaki başvuru belgesindeki önemli not şu şekilde; "Bedel tutarını eksiksiz olarak 3 Kasım 2018 (bu tarih dahil) kadar peşin olarak; hiçbir tebligat, ihtar veya uyarıya gerek kalmaksızın belirtilen banka hesabına ödeyeceğim ve dekontu belirtilen tarihe kadar askerlik şubesine teslim edeceğim."