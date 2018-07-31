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için son dakika haberi! si faiz oranları...

Son Dakika: kredisi için faiz oranı hesaplayanlar dikkat! Uzun süredir Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan bedelli askerlik konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlikten faydalanan bireyler 11 ile dağıtılacak. 15 bin TL ücretini devlet bankalarına yatıran ve 21 gün temel askerlik eğitimi görevini yerine getiren 1 Ocak 1994 yılından önce doğmuş erkek vatandaşlar askerliklerini tamamlamış olacak. Peki si faiz oranları belli oldu mu? Bedelli askerlik kredisi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.7.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 16:38
Bedelli askerlik için son dakika haberi! Bedelli askerlik kredisi faiz oranları...

Askerlik görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kanunu geçtiğimiz hafta Gazi meclisten geçti. TBMM'den geçen kararnameye göre 1 Ocak 1994 yılından önce doğmuş erkek çocukları 15 bin TL bedel ve 21 gün temel askerlik eğitimi sonrasında askerliklerini tamamlamış olacak. Yurtışında yaşayan vatandaşlar ise 2 bin € tutarı devlet bankalarına yatırarak uzaktan temel eğitimi alarak askerliklerini yapmış sayılacak.

BEDELLİ ASKERLİK FAİZ ORANLARI

Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik kanununun Başkan Erdoğan tarafından da onaylanmasından sonra faiz oranlarını araştırmaya başladı. si veren bankalar hangileri? Bedelli askerlik kredisi faiz oranları burada...

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Bedelli askerlik için son dakika haberi! Bedelli askerlik kredisi faiz oranları...
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