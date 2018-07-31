Bedelli askerlik için son dakika haberi! Bedelli askerlik kredisi faiz oranları...

Askerlik görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için bedelli askerlik kanunu geçtiğimiz hafta Gazi meclisten geçti. TBMM'den geçen kararnameye göre 1 Ocak 1994 yılından önce doğmuş erkek çocukları 15 bin TL bedel ve 21 gün temel askerlik eğitimi sonrasında askerliklerini tamamlamış olacak. Yurtışında yaşayan vatandaşlar ise 2 bin € tutarı devlet bankalarına yatırarak uzaktan temel eğitimi alarak askerliklerini yapmış sayılacak.

BEDELLİ ASKERLİK FAİZ ORANLARI

Bedelli askerlik için kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik kanununun Başkan Erdoğan tarafından da onaylanmasından sonra faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bedelli askerlik kredisi veren bankalar hangileri? Bedelli askerlik kredisi faiz oranları burada...