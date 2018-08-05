Darbeci generallerin mahrem imamlarla özel hattı

15 Temmuz darbe girişiminde Diyarbakır'dan F-16 uçakları kaldırdıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Tümgeneral Atilla Darendeli, Tuğgeneral Deniz Kartepe ile Albay Bülent Gürdoğan'ın yargılamasında kritik bir gelişme yaşandı. FETÖ
'nün mahrem imamlarıyla görüşme yapıldığı tespit edilen ancak başka kişilerin adına kayıtlı olan 2 telefon hattının, 2 yıl boyunca Kartepe ve Darendeli tarafından kullanıldığı belirlendi.
Darbe girişiminde Diyarbakır'dan jetleri kaldırıp Ankara'yı bombalattıkları gerekçesiyle 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkez Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile Hava Harekât Merkez Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ın yargılamasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
2 YILDA 5 GÖRÜŞME...
Raporda farklı kişiler adına kayıtlı 2 telefon hattıyla darbe teşebbüsünden önce geriye dönük 2 yıl boyunca sadece 5 görüşme yapıldığına, bu 5 görüşmenin de TSK
'nın mahrem imamlarıyla yapıldığına yer verildi. Mahkeme 2 yıl boyunca sadece 5 görüşme yapılan bu telefonlar ile sanıkların adına kayıtlı telefonların geriye dönük baz sinyal bilgileri ile HTS kayıtlarını istedi. İlgili kurumlardan gelen sinyal baz bilgileri ile geriye dönük HTS kayıtları incelendiğinde, bu telefonlardan birinin Deniz Kartepe, diğerinin de Atilla Darendeli adına kayıtlı olduğu aynı baz üzerinden yan yana sinyal verdiği tespit edildi.
?FETÖ'NÜN YENİ HÜCRESİNE BASKIN
Edirne:
FETÖ şüphelisi meslekten ihraç edilmiş 3 polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. "Hudut Kartalları" olarak anılan sınır birliği askerlerince yakalananların Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi.
Bursa:
Örgütün yeni yapılanmasına yönelik gaybubet evlerine yapılan baskında, aralarında sözde "il imamı" ve "eğitim danışmanı"nın da yer aldığı 12 zanlı gözaltına alındı. Söz konusu yapılanmanın, örgüte maddi destek ve eleman sağlamak için gizli toplantılar düzenlediği, FETÖ kaçaklarını sakladığı ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.