Haberler Gündem Haberleri İşte Adnan Oktar’ın villası

İşte Adnan Oktar’ın villası Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Kandilli sırtlarındaki villasına ilk kez SABAH girdi. 70 ayrı kamera ile korunan villada Oktar ve örgüt üyelerinin lüks ve sapkın yaşamları açıkça görülüyor. Villa kısa süre içinde yıkılacak