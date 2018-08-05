İşte Adnan Oktar’ın villası

SABAH Özel İstihbarat ekibi, Adnan Oktar'ın 30 yıl yaşadığı ve örgütün karargâhı olarak kullandığı Çengelköy Yamaçlı Sokak
'taki villaya girdi. Operasyon ardından ilk kez görüntülenen villayı gezen SABAH, ilginç detaylar yakaladı. 12 bin metrekarelik alana kurulu villaya Yamaçlı Sokak'a girilip sokağın sonuna kadar devam edilince ulaşılıyor. Oktar ve adamları, 750 metre uzunluğundaki çıkmaz sokakta her 250 metrede bir güvenlik noktası oluşturmuş. Her güvenlik noktasında 10'a yakın kamera ve villa ile irtibat kurulabilecek dahili telefonlar bulunuyor. Villa bahçesindeki otoparkta dev cam fanus içerisinde 3 adet lüks spor aleti dikkat çekiyor. Burada kule çalışanlarının spor yaptığı, 'aslan' olarak tabir edilen örgüt üyelerinin formlarını böyle koruduğu düşünülüyor. Bu otoparktan villaya dik bir merdiven kümesinden iniliyor. Merdivenlerin hemen başında villanın güvenliğinin sağlandığı ve içeriyle dışarının irtibatının kurulduğu 'kule' olarak tabir edilen güvenlik noktası bulunuyor. Bu noktada iki profesyonel güvenlikçinin görev yaptığı biliniyor. Buradaki görevliler villaya yaklaşan araç ve insanların kontrolünden de sorumlu. Odanın içerisindeki duvarda boydan boya güvenlik kamera görüntülerinin izlendiği ekranların bulunduğu görülüyor.
KEDİCİK ODALARI
Kuleden çıkılıp merdivenlerden aşağı doğru inildiğinde ise sağ ve solda gerek kedicikler, gerekse de Oktar'ın 'aslanlar' diye tabir ettiği erkek örgüt üyelerinin barındığı odalar bulunuyor. Bu odalardaki gerek kedicikler, gerekse de aslanlara ait lüks kıyafet ve ayakkabılar dikkat çekiyor. Villanın bütün odalarında yüzlerce vitamin şişesi ve ilaç tabletleri bulunuyor. İkişer katlı kedicik olarak lanse edilen örgüt üyelerinin odalarında çok sayıda kedi bakıldığı dikkat çekiliyor. Bu odalardan birinin kapısında yazan 'Lütfen kapıyı açık tutmayın. Kaçabiliriz' yazısı müşteki ifadelerinde geçen villada bazı kadınların zorla tutuldukları iddiaları hakkında verdikleri gizli bir mesaj olabilir. Oktar'ın yatak odasında ise bir çift kişilik yatak ve bir de tek kişilik yatak bulunuyor. Odanın üst katındaki jakuzili banyo ve yanında seccade ve abdest almak için musluğun bulunduğu odadaki uygunsuz tablolar sapkınlığı gözler önüne seriyor. Villanın barbekünün de bulunduğu terasındaki seyir bölümü ve dev dürbün de dikkat çekiyor.
FETO GİBİ
Oktar'ın misafir salonu ve stüdyoda ise Tevrat ve İncil ile tıpkı FETÖ
elebaşı Gülen'inkine benzer bir koltuk ve yanında tansiyon aleti var.
20 ÖRGÜT SITESINE ERIŞIM ENGELI
ADNAN Oktar Suç Örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüt propagandası yapıldığı belirlenen 20 internet sitesine daha erişim engeli kondu. Erişim engeli konulan site sayısı 142'ye çıktı. İstanbul
10. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuru yapılarak örgüte ait internet sitelerinin 5651 sayılı yasanın 8. maddesi kapsamında erişime engellenmesi talep edilmişti. Ayrıca söz konusu internet sitelerinde yapılan program, içerik, yayınların İslamiyetle hiçbir ilgisi olmadığına da vurgu yapıldı. www.harunyahya.com ve a9.com.tr adreslerinin de erişimi engellenmişti.