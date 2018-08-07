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'deki kritik toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı 3 saat süren toplantısı sona erdi. Yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 18:18 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 18:32
Külliye'deki kritik toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılan İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı si'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te sona erdi.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yer aldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

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Külliye'deki kritik toplantı sona erdi
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