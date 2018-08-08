Haydar Baş’a mahkemeden şok

Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş
'ın bütün taşınmazlarına, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon lira değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attırdığı gerekçesiyle tedbir konuldu ve yurtdışına çıkışı yasaklandı. Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca, 'Zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2'şer yıl 6'şar aydan 7.5 yıla kadar hapis istenmişti. Savcılık, Baş ve diğer şüpheliler hakkında ayrıca 'Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemişti. Şüphelilerin yargılanması sürüyor.