Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkanı 'nün koruması gözaltına alındı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı ’a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı ’nün yakın koruması gözaltına alındı.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 14:52
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı 'a ağır hakarette bulunan Şişli Belediye Başkanı 'nün yakın koruması 'nin gözaltına alındığı bildirildi. Mehmet Ali Başkale'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

Şişli Belediye Başkanı'nın korumasından Erdoğan'a alçak hakaret!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN