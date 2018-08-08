Şişli Belediye Başkanı'nın korumasından Erdoğan'a alçak hakaret!

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a alçak hakarette bulundu.

HAYRİ İNÖNÜ ALÇAK HAKARETİ KABUL ETTİ!

Yakın korumasının Başkan Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunmasını CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de kabul etti. İnönü yaşanan büyük skandala ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Hayri İnönü yaptığı açıklamada, "Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir.Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

ALÇAK HAKARETLER CHP'DE GELENEK HALİNE GELDİ...

Geçtiğimiz aylarda CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun da skandal tweetleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Canan Kaftancıoğlu, Başkan Erdoğan için alçak hakaretlerde bulunmuş aynı zamanda hesabından yaptığı paylaşımlarla 15 Temmuz'da sokağa çıkan insanlar için skandal ifadeler kullanmıştı.