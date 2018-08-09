Son dakika: Adil Öksüz ile FETÖ sanığı sınıf arkadaşının "para trafiği" davası

- İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adil Öksüz ile para trafiği tespit edilen sınıf arkadaşı İsmail Acar'ın tahliye talebi reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı İsmail Acar'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Acar ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı tanığın hazır olmadığını ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden beklenen raporun mahkemeye ulaşmadığını bildirdi.

İddia makamı delil durumu göz önüne alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık İsmail Acar, 14 aydır tutuklu olduğunu belirterek Adil Öksüz'le arasında basit bir borç alma işlemi olduğunu iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Acar, "Keşke borç almasaymışım. 10 bin lira borç almışlığım var. Kaçma şüphem yok. Açığa alındım. Alındıktan 10 ay sonra tutuklandım. Adres değişikliğim oldu. Bunu bildirdim. Bilgime başvurmak istenir diye İzmir dışına çıkmadım. Dosyaya girecek delil kalmamıştır. Karartabileceğim bir delil söz konusu değildir. Akademisyenim ve eleştirel düşünceye sahibim. Bu nedenle bu grubun içinde gibi algılanmış olabilirim. Tutuksuz yargılanma talep ediyorum." diye konuştu.

Acar'ın avukatı, tanığın 3-4 celsedir gelmediğini ve dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep ettiklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Avukat suçlamalar arasında yer alan Acar'ın "örgütün tepe yöneticisi firari Barbaros Kocakurt'la telefon görüşmeler yaptığı" iddiasına ilişkin, Acar'ın eşinin Kocakurt'un yöneticisi olduğu okulda çalıştığını ve eşini okulun santralinden aradığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanığın tutuklanma nedenlerinde bir değişiklik olmadığına ve tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs ve 6 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 39 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında aralarında eski Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı.

Acar hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, Acar'ın 1985-1990 yıllarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde birlikte okudukları sınıf arkadaşı Adil Öksüz'le aralarındaki para trafiğine de yer verilmişti.