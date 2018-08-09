Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla oraya gidiyorlar

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla oraya gidiyorlar

Başkan , 'nun ilçelerini vuran felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.Öte yandan Başkan Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ı Ordu'ya gönderdiği kaydedildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 02:03
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla oraya gidiyorlar

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Valisi Seddar Yavuz'u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Başkan Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdiği kaydedildi.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.

Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla oraya gidiyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN