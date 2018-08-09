Son dakika: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla oraya gidiyorlar

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz'u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Başkan Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdiği kaydedildi.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.