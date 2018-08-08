Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

CAN KAYBI YOK

Ordu Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, su baskını olan yerlerde hasar tespit çalışmasına da başladı. Çaybaşı Belediyesince sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Başta ilçe merkezi olmak üzere münferit alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması yürütüyor. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Yanık, yaptığı açıklamada, belediyenin tüm ekiplerini seferber ettiklerini söyledi. İlçedeki 20 mahallenin tamamında yağışın etkili olduğunu belirten İsmet Yanık, tüm Çaybaşı halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti.