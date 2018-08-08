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sahil yolu ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 08.08.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 16:03
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sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı
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sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu...

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sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

' nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu... Ordu' nun Ünye ilçesi'nde trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki köprünün çöktüğü bildirildi.

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sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

8 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

'nun Çaybaşı ilçesinde yaşanan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası birçok cadde ve sokağı su basarken, özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatarak ulaşımda aksamlara neden oldu. Yağış nedeniyle 8 ev ve iş yerini su basarken, Çaybaşı Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara yardımcı oldu.

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sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

CAN KAYBI YOK

Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, su baskını olan yerlerde hasar tespit çalışmasına da başladı. Çaybaşı Belediyesince sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Başta ilçe merkezi olmak üzere münferit alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması yürütüyor. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Yanık, yaptığı açıklamada, belediyenin tüm ekiplerini seferber ettiklerini söyledi. İlçedeki 20 mahallenin tamamında yağışın etkili olduğunu belirten İsmet Yanık, tüm Çaybaşı halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti.

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sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı
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sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı
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