Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı

8 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşanan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası birçok cadde ve sokağı su basarken, özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatarak ulaşımda aksamlara neden oldu. Yağış nedeniyle 8 ev ve iş yerini su basarken, Çaybaşı Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara yardımcı oldu.