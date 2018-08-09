Son dakika: CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

İstifa metninde parti yönetiminde değişim vurgusu yapıldı ve "Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiçbir şey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir." denildi.

Sözcü'nün haberine göre; İstifayı İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular yayınladığı açıklama ile duyurdu.

Eyisabuncular açıklamasında şu ifadeler kullandı; "Yönetim kurulumuz 08/08/2018 tarihinde toplanmış ve seçim sonuçları ile ilgili nihai değerlendirmesini yapmıştır.

"YURT GENELİNDE BAŞARISIZLIK YADSINAMAZ BOYUTTA"

Bu değerlendirmelere göre yurt genelindeki başarısızlık yadsınamaz boyuttadır. Kocaeli ve ilçelerdeki başarısızlık açıktır. Kandıra ilçe örgütü seçimlerde başarısız olmuştur. Bu başarısızlık; üyenin, delegenin, mahalle temsilcisinin, il delegelerinin ve ana kademe yöneticilerinin paylaşması ve sorgulaması gereken bir başarısızlıktır. Hoşa gitmeyen sonuçların bedelini yönetime yıkmak, elini taşın altına koymayıp sorumluluktan kaçanların kolaycılık söylemidir.

"YER İŞGAL ETMELERİ ABESTİR"

Başarısızlığı başka partilerin oy kaybıyla kıyaslamak geçici bahaneler bulup hiç birşey olmamış gibi sabitliğe devam etmek zaman kaybı ve basiretsizliktir. Kandıra ilçe örgütü kısa süre önce örgütün ortak kararıyla değişim için olağanüstü kurultaya imza vermiştir. Değişimin gereğini gören ve önerenlerin yer işgal etmeye devam etmesi de abestir.

"BİLE BİLE LADES OLMAK..."

Kişisel hesaplar içinde bulunmayan ve ülke ikbalini şahsi ikballe karıştırmayan Kandıra ilçe örgütü bu konuda hassas davranmış ve gereğini yapmıştır. Partinin yıllanmış kadrolardan kurtulması, defalarca görev almış, vizyonu tükenmiş, toplamda kalite ruhundan uzaklaşmış kronik kişilerle devam etmesi mümkün değildir. Yenilenmiş parti tüzüğü yeni yüzler ve adamcılıktan arınmış, bağımsız örgütlere yol gösterecektir. Mevcut kadrolarla devam etmek yerel seçimlerde bile bile lades demek olacak ve sonuçlar hezimet olacaktır. Kandıra ilçe örgütü olarak bizlerle çalışan üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, köy temsilcilerimize, yönetim arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeniden toparlanma ve değişim zorunluluğu adına aldığımız karar kesin ve nettir. Bugün itibarıyla Kandıra CHP ilçe yönetimi ve Kandıra Kadın kolları istifa etmiştir. Partimiz adına hayırlı olmasını diliyoruz."