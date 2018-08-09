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Son dakika: Şişli Belediye Başkanı'nın koruması tutuklandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı 'a, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı 'nün koruması Mehmet Ali Başkale, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 20:40
Son dakika: Şişli Belediye Başkanı'nın koruması tutuklandı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı 'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı 'nün koruması Mehmet Ali Başkale, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Başkale, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Başkale, sorgulanmak üzere Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü. Başkale buradaki sorgu işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Şişli Belediye Başkanı'nın koruması tutuklandı
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