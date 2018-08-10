Askerleri tutuklamadan önce FETÖ elebaşı Gülen'i arıyormuş!

FETÖ'nün ihanet girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi'ni ele geçirmeye çalışan, çoğu eski polis müdürü 36 sanık hazırlanan iddianamede, FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz'ün attığı her adımı Pensilvanya'ya danıştığını ortaya koyan çarpıcı bir ayrıntı dikkat çekti.

FETÖ'CÜ ÖZ İLE İLİŞKİLERİNİ ANLATTI

FETÖ'cü askerlere destek amacıyla bölgeye giden ve sivil bir aracın içinde kendisi gibi eski polis iki kişiyle birlikte yakalanan FETÖ'cü eski polis müdürü Zeki Taşkın, ifadesinde Öz ile ilişkilerini anlattı.

Akşam'dan Osman Nuri Cerit'in haberine göre; İstanbul'da 2007-2012 arasında Dolmabahçe Sarayı'nda görev yaptığını belirten FETÖ'cü eski polis müdürü Taşkın, firari eski savcı Zekeriya Öz ile tanışıklığının bu yıllara dayandığını belirtti.

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, örgütün finansörü Akın İpek'e ait otelde bedava tatil yapmış!

"KARAR VERMEDEN ÖNCE GÜLEN'İ ARIYORUM"

Aralarında yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu tutuklamaların yoğun olarak yaşandığı süreçte Zekeriya Öz, "askerleri nasıl tutuklatıyorsun' diye sorduğunu belirten Zeki Taşkın, bu soru üzerine Öz'ün, "Karar vermeden önce Fetullah Gülen'i arayıp soruyorum" dediğini söyledi. Taşkın ifadesinde, "darbe girişimi talimatını Fetullah Gülen haricinde kimse veremez" dedi.