Başkan Erdoğan: Dolar bizim yolumuzu kesmez hiç endişe etmeyin

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz bütün imkanları ile sel felaketinde zarar gören insanlarımızın yanındadır. Yarın inşallah Ordu'da olacağım.

"BU YERLİ VE MİLLİ BİR MÜCADELEDİR"

Ardından Rize'de hemşerilerimle beraber olacağım. Dolar bizim yolumuzu kesmez hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu Türk lirası ile bozdurun. Bu yerli ve milli bir mücadeledir. Bu bize ekonomik savaş ilan edenlere en büyük cevabımız olacaktır. Bir gün, iki gün sıkıntımız olabilir anlaşılır. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bırakmadılar.

"SUNİ FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK DALGALARINA MARUZ KALIYORUZ"

Ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı dalgası ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da darbecilerin yanında olanlar 24 Haziran'da da bambaşka yola saptılar. Suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız.

EKONOMİ TETİKÇİLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ

TBMM'nin savaş uçakları ile bombalanması ne ise kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Ekonomi tetikçilere teslim olmayacağız. Hiç kimsenin gözü kurda olmasın. Herkesin büyük fotoğrafa bakmasını istiyorum. 81 ilimizin her birinin kalkınmasını bizzat Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapacağız.

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