Başkan Erdoğan'dan Gümüşhane'de önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"24 Haziran'da küsüratı söylemeyelim yüzde 77 oy ile destek veren, Cumhurbaşkanlığını şahsıma layık gören tüm Gümüşhaneli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim bu gelişte şu yapılanları görüyorsunuz değil mi?

"ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"

Biz size hizmetkar olarak bu adımları attık. Ordu'ya sel felaketi nedeniyle uğrayacağız. Sonra Rize'ye geçeceğiz oradaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunacağız. Trabzon'da da hemşehrilerime sesleneceğim. Bu haftasonunu dolu dolu Doğu Karadeniz'de geçireceğiz. Elimiz boş gelmedik, Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu Açılış Töreni'ni yaptık.

"ZİGANA'DA BİTSİN TRABZON BURADAN 20 DAKİKA"

Ben size hep ne dedim? Biz Ferhat'sak, siz Şirin'siniz. Dağları dele dele geliyoruz. Resmi açılışı yaptık. Zigana'da bitsin Trabzon buradan 20 dakika. Bütün bunlar bir aşk işi aşk. Aşıksanız, dertliyseniz olur. Biz dertliyiz, bu millete aşığız. Neymiş dövizmiş.. Neymiş kurmuş. Geçin o işleri geçin. "

"İNKILABİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ YAŞIYORUZ"

"24 Haziran'da başka bir yönetim sistemine geçtik. İnkılabi bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu seçimlerde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulanmaya başlandı. 9 Temmuz'da yemin ettik, üst düzey görevlilerimizin atamalarını yapık. İnce eledik, sık dokuduk. Devletimizin işleyişinde bir sıkıntı oluşmaması için hassasiyet gösteriyoruz. Hiçbir sıkıntı, sorun millete hizmet etmemenin nedeni olamaz. Anamuhalefet partisi tüm enerjisini neye harcıyor? Koltuğa. Genel Merkez'in önüne getirmişler bir koltuk. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok."

"BİRİLERİ ONCA HEZİMETE RAĞMEN KOLTUĞU KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ CAMBAZLIĞA BAŞLAYABİLİR"

"Bak ayın 18'inde Genel Merkez'imizin kongresini yapacağız. Biz dünya demokrasisinde örneğiz örnek. Dünyada bunun benzeri yok. Birileri onca hezimete rağmen koltuğu korumak için her türlü cambazlığa başlayabilir. Biz böyle değiliz. Biz aldığımız oy oranına rağmen rahat uyku çeken değil, uykusu kaçan, her zerresinde sorumluluğu hissedeniz.

BİZİM İÇİN HER MAKAM MİLLETE HİZMET İÇİN AÇILMIŞ BİR PENCEREDİR

Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir penceredir. Onlar koltuk mücadelesi yaparken biz 100 günlük icraat programını açıkladık. Bakan arkadaşlarımız şimdi bu projeleri adı adım hayata geçirecek. Bizler de 100 günün ardından gelecek projelerin takipçisi olacağız. Biz yaptığımızın hesabını George'a, Hainze'a değil. Millete veririz. Yapamayacağımızı söz olarak vermedik, vermeyiz."

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