Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Yeni Ekonomik Model'i açıkladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de 'Yeni Ekonomik Model'i açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"YENİ EKONOMİK BİR ANLAYIŞ OLACAK"

"Türkiye, son 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik olarak bir üst lige çıktı. Bugün yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı olacak. Bizim Türkiye olarak orta gelir grubundan, üst gelir grubuna çıkmamız için daha önce de toplantılar gerçekleştirmiştik. Şimdi yeni dönemde yeni bir ekonomik anlayış olacak"

"KARARLI BİR YAKLAŞIM SERGİLEYECEĞİZ"

"En etkin politikaların yaşanacağı bir dönem olacak. Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız, bu görüşmeler ve istişareler Türkiye'nin bu yolculuğunda önemli bir adım olacak. Orta Vadeli Program Eylül'de açıklanacak. Yeni dönemde kararlı bir yaklaşım sergileyeceğiz. İşte yeni model olarak ortaya çıkacak olan, bu bakanlığın koordinasyonunda çok daha kararlı ve güçlü şekilde emin adımların atıldığı önemli ve yeni bir dönem başlayacak. Dizayn ettiğimiz sistem sürdürülebilir olacak. Güçlü temelleri olacak. Esen rüzgarlara karşı ne kadar az sallanırsanız o kadar güçlü olursunuz."

Bakan Albayrak: "Yeni ekonomik bir anlayış olacak"

"PAYDAŞLARLA DAHA ETKİN İLETİŞİM"

"Ekonomimizi güçlü temellerle inşaa edeceğiz. Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil. Paydaşlarla daha etkin iletişim ve güven oluşturacağız. Spekülasyonun ekonomiyi etkilemesine izin vermeyeceğiz."

TÜRK LİRAMIZIN GÜVENİNİ ARTIRACAĞIZ

Tüm piyasa paydaşlarıyla reel ekonomi, finansal ekonomi tüm paydaşlarla daha etkili iletişimi ortaya koymanız lazım. Kalıcı ve güçlü bir yapı noktasında bunlar olmazsa olmaz. Değişime ayak uydurmak olmazsa olmaz olacak. Değişimden neyi kastediyoruz. Bu noktada baktığımızda piyasa ile güvenin sağlanmasından sonra diğer noktaya geçiyoruz. Gerçekçi politikaların seçilmesi öncelikli olacak. Olması gereken politikalar üzerinde bu sürecin temelinden bahsedeceğiz. Sizin bu iletişim ve uzlaşmacı politikaların seçilmesi ile ilgili adımları attığınızda spekülasyonların ekonomimize etkisini göreceğiz. Çok daha etkin bir süreç ortaya koyacağız. Türk Liramızın güveninin artırılması. Etkileri güçlü ve etkin bir şekilde yöneteceğiz.

"MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI ÇOK ÖNEMLİ" "İlk geldiğimiz günden beri, para politikaları ve Merkez Bankası özelinde çok hassas bir dil göstermeye çalıştık. Özellikle para politikasıyla ilgili bu konu devam etmeli, bu prensiple devam etmeliyiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ekonomimiz için çok önemli. Finansal istikrar daha güçlendirilecek. Özellikle Bankacılık sektörü, ülkemiz için en temel sektörlerden biri olmaya devam edecek.

"YAPISAL REFORMLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLECEK"

"Yapısal reformlar hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Sağlam sürdürülebilir bir ekonomik yaklaşımı olacak. Enflasyonla güçlü mücadele olacak. Cari açığın düşürülmesi için stratejik adımlar atılacak. Güven ortamının iyileştirilmesi için, sermaye piyasalarını derinleştirecek çok önemli bir süreç yaşacağız. Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık. Kamuda borçlanmalarla ilgili bir dizi uygulananan yeni bir süreç olacak. Çünkü kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması çok önemli.

"VERGİ SİSTEMİNDE YENİ BİR DEĞİŞİM SÜRECİ"

"Nüfus ve üretim çok önemli, üretim odaklı bir büyümeyi destekleyecek, temeli de sağlam bir şekilde dönüştürürse Türkiye'yi kimse tutamaz. Bu noktadaki iki temel unsuru güçlü bir şekilde yürüteceğiz. Vergi sisteminde yeni bir değişim süreci yaşanacak.Tasarruf mekanizmasını etkin kılacağız. Enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini önceliğimiz. 5 milyar TL faiz dışı fazla ile seneyi tamamlayacağız. Özellikle kaynak açısından en önemli alanlardan biri verimlilik, cari açık üzerindeki baskıyı azaltmak için genel bir çerçeve kurgulayacağız.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ARKASINDAYIZ"

Yeni bir üst finansal regülasyon otoritesinin kurulmasını yeni yasama döneminde Meclis'e getireceklerini belirten Albayrak, "Türkiye tüm bu süreçlerden bu yol haritasıyla 2023'e kadar çok daha güçlenerek çıkacak. Bir tarafta maniplasyon bir tarafta reel politika çerçevesinde Türkiye hazır bir strateji ile yoluna devam edecek. Bugün buradan birinci ağızdan ifade ediyorum. Güçlü bir bankacılık sektörü var. Sağlıklı bilanço yapısı var. Her şeye hazırlıklı, devlet olarak da bankacılık sektörünün arkasında olan bir ülke var"

Bakan Berat Albayrak'Yeni Ekonomik Model'i açıkladı

TÜM PAYDAŞLARLA ORTAK HAREKET

Hangi kamu harcaması olursa olsun yatırımı bu modelin belirlediği kriterlere göre yapacağız. Özellikle yapılacak yatırım ya da harcamanın teknolojik ürün üretimin katma değer açısından durumuna bakacağız, ihracatı artırıyor mu buna bakacağız. Cari açığın düşmesine bir katkısı var mı? Yatırım ve harcamaları etkin bir şekilde yöneteceğiz.

Bu model için bu sistematik mimari için tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz. Bu süreç 81 milyonun desteği ile, iş dünyasının, akademisyenlerin katkısı ile devam edeceğiz. Önce Türkiye. Bu yatırımların ötesinde özellikle kamu ve kamu dışındaki paydaşlarımızın bu bilinçlenme sürecine hep birlikte el birliği ile sahiplenmesiyle başarılı bir neticeye ulaşacak.

EMLAK VE KALKINMA BANKASI BÜYÜYECEK

Emlak ve Kalkınma Bankası daha da büyüyecek. Türkiye çok güçlü bir ülke bugün son 15 yıllık yolculuğunda çok büyük bir dönüşüm ve değişim gerçekleşti. Bugün de yeni bir dönemin başlangıcındayız. Tüm paydaşlar ve milletimiz şunu bilmelidir. Türkiye bu yol haritasıyla kendine özgü, güçlü temelleriyle 2023'e kadar daha da güçlenecek.

İŞ DÜNYASI TOPLANTIDA

Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına aralarında Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, Akbank YKB Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO'su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, üst düzey yöneticileri, Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding YKB Ferit Şahenk, Vakıfbank GM, Acıbadem Grubu YKB Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding YK Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çalık Holding YKB Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Akfen Holding YK Üyesi Pelin Akın,, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir işadamı Grubu katıldı.

A Haber Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz A Haber'e konuştu