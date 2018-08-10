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Birinci önceliğimiz… Yeni ekonomik model ses getirecek

Prof. bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanacak olan hakkında ipuçları verdi. “Ekonomi alanında hem kamunun, hem de özel kesimin, hane halkı ve işletmelerimizin 'ayağını yorganına göre uzatacağı' ve 'tefekkür edeceği' bir döneme giriyoruz“ Kerem Alkin’in yazısı şu sözlerle son buluyor: “Yeni Ekonomi Modeli'yle birlikte, 2019'da enflasyonu elbette ki hızla tek haneye çekecek.”

Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 09:45
Birinci önceliğimiz… Yeni ekonomik model ses getirecek

KEREM ALKİN'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Son 6-7 yıldır, başta olmak üzere, davet edildiğimiz iş dünyası sivil toplum kuruluşları ve şirketlerimizin istişare toplantılarında, küresel ekonomi-politiğin 2000'li yıllarla birlikte, 25-30 yıl sürecek bir 'kara deliğe sürüklenme' dönemine girdiğini vurgulamaktayım.

'Kara delik' kavramına aşina olanlar bilirler ki, uzaydaki bir kütle kara deliğe doğru sürüklendikçe çekim hızı olağanüstü değerlere ulaşır. Bunu, huninin en dar yerine doğru sürüklenen bir dünya siyasetinin, 2020-2030 dönemini huninin en dar yerinden geçecekleri zorlu bir etap olarak gözünüzde canlandırın. Bu zorlu dönem yaklaşırken, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük, Türkiye'yi kamu ve özel sektörde sert ve etkili tasarruf tedbirleri almadan bu sürece hazırlamaktan geri bırakmaktır. Bu nedenle, sınırlı detayları dün kamuoyu ile paylaşılmış olan ve bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak tarafından 11'de açıklanması beklenen 'Yeni Ekonomi Modeli', 'nin geleceği adına önemli bir çağrı alınacağına ve ciddi tedbirlerin hayata geçirileceğine işaret ediyor.

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