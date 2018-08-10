Birinci önceliğimiz… Yeni ekonomik model ses getirecek

KEREM ALKİN'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Son 6-7 yıldır, başta MÜSİAD olmak üzere, davet edildiğimiz iş dünyası sivil toplum kuruluşları ve şirketlerimizin istişare toplantılarında, küresel ekonomi-politiğin 2000'li yıllarla birlikte, 25-30 yıl sürecek bir 'kara deliğe sürüklenme' dönemine girdiğini vurgulamaktayım.

'Kara delik' kavramına aşina olanlar bilirler ki, uzaydaki bir kütle kara deliğe doğru sürüklendikçe çekim hızı olağanüstü değerlere ulaşır. Bunu, huninin en dar yerine doğru sürüklenen bir dünya siyasetinin, 2020-2030 dönemini huninin en dar yerinden geçecekleri zorlu bir etap olarak gözünüzde canlandırın. Bu zorlu dönem yaklaşırken, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük, Türkiye'yi kamu ve özel sektörde sert ve etkili tasarruf tedbirleri almadan bu sürece hazırlamaktan geri bırakmaktır. Bu nedenle, sınırlı detayları dün kamuoyu ile paylaşılmış olan ve bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak tarafından 11'de açıklanması beklenen 'Yeni Ekonomi Modeli', Türkiye'nin geleceği adına önemli bir çağrı alınacağına ve ciddi tedbirlerin hayata geçirileceğine işaret ediyor.

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