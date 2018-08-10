Son 6-7 yıldır, başta MÜSİAD olmak üzere, davet edildiğimiz iş dünyası sivil toplum kuruluşları ve şirketlerimizin istişare toplantılarında, küresel ekonomi-politiğin 2000'li yıllarla birlikte, 25-30 yıl sürecek bir 'kara deliğe sürüklenme' dönemine girdiğini vurgulamaktayım. 'Kara delik' kavramına aşina olanlar bilirler ki, uzaydaki bir kütle kara deliğe doğru sürüklendikçe çekim hızı olağanüstü değerlere ulaşır. Bunu, huninin en dar yerine doğru sürüklenen bir dünya siyasetinin, 2020-2030 dönemini huninin en dar yerinden geçecekleri zorlu bir etap olarak gözünüzde canlandırın. Bu zorlu dönem yaklaşırken, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük, Türkiye'yi kamu ve özel sektörde sert ve etkili tasarruf tedbirleri almadan bu sürece hazırlamaktan geri bırakmaktır. Bu nedenle, sınırlı detayları dün kamuoyu ile paylaşılmış olan ve bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak tarafından 11'de açıklanması beklenen 'Yeni Ekonomi Modeli', Türkiye'nin geleceği adına önemli bir çağrı alınacağına ve ciddi tedbirlerin hayata geçirileceğine işaret ediyor.

Öncelikle, ekonomi alanında hem kamunun, hem de özel kesimin, hane halkı ve işletmelerimizin 'ayağını yorganına göre uzatacağı' ve 'tefekkür edeceği' bir döneme giriyoruz. Bu noktadan hareketle, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1.5'e çekilip, o seviyede tutulacağı; özel kesimin de ağırlık vereceği tasarruf tedbirleriyle, cari açığın milli gelire oranının yüzde 4 civarlarında dengeleneceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu nedenle, 2019 ve 2020'yi yüzde 3-4 seviyesinde bir GSYH büyüme oranıyla geçmemiz gerekecek. Bilhassa, başta kamu bankalarımız olmak üzere, Türk bankacılık sektörünün büyük altyapı yatırımlarında önemli finansör görevi üstlendikleri dönemi sonlandırarak, bu tür büyük projeler için yurtdışı finansman ve/veya Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerden yabancı yüklenici ve yatırımcı bulmak koşuluyla bu yatırımlara devam etme kararlılığı kritik önemde.

Türkiye Ekonomisi'ni 'küresel' operasyon birimlerine çerez yapmamak önceliğimiz ise, gerekirse 2 yıl için tüm mega projeleri, uluslararası yüklenici talip olursa ancak devam ettirmeliyiz. Bu tedbirlerin etkili uzantısı olarak, 2018'in ikinci yarısı için, kamuda 35 milyar liralık tasarruf ve gelir artırıcı önlemle faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükseltilmesi, Bakan Albayrak ve ekibinin kararlılığı açısından önemli bir gösterge. Keza, Hazine'nin kredi çevirme oranını önce yüzde 100'e, 2019'da ise, başarabilirsek, bu oranın altına da çekmemiz, faiz oranlarının düşmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ve tüm bu tedbirler, 'Yeni Ekonomi Modeli'yle birlikte, 2019'da enflasyonu elbette ki hızla tek haneye çekecek.