Son dakika! Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "OVP çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"KUR VE LİKİDİTE RİSKİ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Hazine borç çevirme oranları %100'lerin altına indirilecek. Spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski yok. Türk bankacılık sistemi sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda" dedi.

Albayrak: "Spekülatif açıklamaların aksine kur ve likidite riski yok"

BAKAN ALBAYRAK TARAFINDAN KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

"Yeni Ekonomi Model'e ilişkin çerçeve yarın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, cari açığın yüzde 4 civarlarında dengelenmesi bekleniyor."

Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TEK HANELİ ENFLASYON

"Orta Vadeli Plan kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti OVP kapsamında detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir. Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapı ile hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına indirilecektir.

35 MİLYAR TL TASARRUF

2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlem ile FDF'nın +5 Milyar TL'ye yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında kredi roll over oranının %100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının %104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak %2'nin altında olması hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar mali politikalar ile ilgili aksiyonlarımız ile bu hedefleri gerçekleştirmek temel amacımız olacaktır.

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 1,5'LERDE SINIRLANDIRILACAK

Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programı, orta vadede devam edecektir. Bütçe açığı ise yüzde 1,5'ler seviyesinde sınırlandırılacak, özellikle altyapı yatırımlarımızda yurtdışı finansman ve yabancı yatırımcı şartı ile ilerlenecektir."

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN SERMAYE YAPISI SAĞLAM

Açıklamada, Türk bankacılık sisteminin sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtildi.