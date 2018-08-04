Son dakika haberi: Bakan Berat Albayrak'tan ekonomiye yönelik önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD ile yaptırım krizi hakkındaki soruyu yanıtlayan Albayrak şunları söyledi:

Bakan Berat Albayrak'tan ABD ile ilişkiler ve ekonomiye yönelik önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Güçlü tarihi ilişkileri bu çerçevede değerlendirip yönetmek lazım. Son dönemdeki gelişmelerin bu hassas teraziyle yürütülmesi lazım. Devlet ağırlığını elden bırakmamak lazım.

Sabah gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme iradenin masada olduğunu görüyoruz. ABD ile ilişkilerde bugünden yarına bakmamak lazım. Sabah Dışişleri Bakanımızla da görüştüm. İki ülke arasında güçlü bir iradenin masada olduğu ortaya koyulmuş. İki ülkenin Dışişleri Bakanı da çözüm yönünde irade ortaya koymaya yönelik netice alınmış.

POMPEO VE ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

Son dönemdeki dalgalanmaların akabinde bunu üstün tutmaya çalışarak yürütüyorum. Sabah dışişleri bakanımızla da görüştüm. Bu noktada baktığımızda iki ülke arasında, iki ülkenin geçmiş hukukuna yakışır şekilde irade ortaya konulmuş, bu önemli bir durum. Dolayısıyla iki ülkenin dışişleri bakanı ülkelerine gidecekler, arasındaki potansiyel ve mevcut krizlerle alakalı yol haritası belirleme noktasında pozitif irade ortaya koyacak. ABD ile bir çok konuda anlaşamadığımız hususlar var. Bu bazen azdı, bazen çoktu. Süreç içerisinde yanlış olan hususlar tespit edildi, bugüne kadar hep yaşadık. Suriye, Münbiç konusuyla ilgili. Şimdi mutabakata varıldı.

Günlük söylemlere dayalı, provokatif bilgilere dayalı değil, devlet ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle ortaya koymak lazım.

HER KOŞULA DA HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ

Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz.Her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan 5 dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu; yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.

Bakan Albayrak: Masada çözüme yönelik güçlü bir irade var

Şunu ortaya koymak lazım. Biz yeni dönemde atacağımız adımlar ve sürece bakarken biz günlük politikalarla ülkeyi yönetmememiz lazım. Türkiye'nin yapısal ekonomik dönüşümü başlattığı, güçlü ekonomik yeni perspektif ortaya koyan resimle birlikte inşallah farklı süreci ortaya koyacağımızı ifade ettik. Önümüzde 5 yıllık bir iktidar var.

OVP'Yİ EYLÜL'ÜN İLK YARISINDA AÇIKLAYACAĞIZ

Güncel ve gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil. Dün yüzde 2-3 euro değer kaybetti. Merkel'e bir mikrofon, niye kaybetti falan. Böyle değil. Türkiye olarak biz artık yapısal olarak güçlü bir dönüşümü, sanayi üretimini üretim endeksine dayalı, Türkiye'yi yatırım manasında istihdamla alaklı bir sürecin altyapısını çalışıp bu süreci başlattık.

Türkiye olarak biz sürdürülebilir sağlıklı bir büyümeyi, bütçe disiplinini ve dengeli mali disiplinle birlikte eşgüdüm halde yürütmek durumundayız. Hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü ve koordineli yapı ortaya çıkacak. OVP'nin esas mantığını şunu ortaya koyduk. Çok daha güçlü, çok boyutlu farklı kesimlerin de işin içinde olduğu, hazine merkez maliye paydaşları değil, ekonomistlerin de olduğu, katkıyı ortaya koyarak çok daha gerçek ayakları sağlam yere basan bir OVP'den bahsediyoruz.

Biz artık katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni Türkiye vizyonu dediğimiz resmi ortaya koymamız gerekiyor. Küresel değişimi doğru ması ve net hedefleri destekleyen politikaları ortaya koyması gerekiyor. Uyum ortaya koymak gerekiyor. OVP için ilk toplantımızı bu hafta yaptık. Eylül ayının ilk yarısında açıklayacağız

Bakan Albayrak: OVP'yi Eylül'ün ilk yarısında açıklayacağız

"ENFLASYON VE FAİZ DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Bakan Albayrak "Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi bir hedefimiz var. BDDK'nın tebliği önemli. Cari açığın dengelenmesi. Türkiye hem mali disiplinle fiyat istikrarından ve büyümeden taviz vermeyecek. Dün önemli bir adım attı BDDK. MB'nin adımları hakeza öyle. Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok. Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz."

"ENFLASYONDA TEK HANELER 2019'DA GÖRÜLECEK"

Albayrak şöyle devam etti: "Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz, farklı baktığımız resimler de olabilir. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var. Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü. 2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Beş yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki, adımların hepsinin ne kadar uyumlu olacağını görecek herkes. Türkiye'nin bu trendi hem yatırımcısına hem de vatandaşının refah düzeyinin zenginliğini ortaya koyacak. Piyasaya çok uyumlu ve hızlı hareket etmek lazım. Eylül ayında program açıklandığında bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen bir dönüşümü görecek herkes."

BOŞLUK BIRAKMAYACAĞIZ

Sadece Ağustos ayında 2,3 milyar TL hazine daha az borçlanarak piyasaya likidite, daha güçlü önümüzde süreç var. Geldiğimiz ilk günden beri, makro ekonomik tedbirlerle ilgili hiçbir şekilde boşluk bırakmayacağız.

Biz Afrika'dayken 3,6 milyarlık kredi paketi… Bazı projelerle ilgili kaynak açılması olacak. Biz sadece batı ve doğu değil, kaynak çeşitliliği bağlamında, sermaye piyasaların gelişmesi bakımından güçlü adımlar atacağız. Yani ben hep şunu ifade ediyorum. Türkiye ekonomik olarak da güçlü bir ülke. İhracat rakamlarına baktığınızda da görüyorsunuz. Yıl sonu itibariyle 170 milyar dolar hedefini yakalayacağız.

Hakikaten Türkiye'nin stratejik dönüşümü arasında üretim ve ihracata dayalı büyümeyi ortaya koyması lazım. Tasarruf özelinde, enflasyona sebebiyet veren ince çalışmalara dayalı çalışmalar özelinde, bu ay önümüzdeki ay itibariyle bunların daha somut görüleceği adımlar attık. Piyasadaki bu dalgalanma ve kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonu da dizginlemesi ki, ciddi bir hedefimiz var.

ÜRETİME DAYALI, BÜYÜME ODAKLI EKONOMİ

Ben şunu diyorum. Eylül ayında program açıklandığında, art niyetli olmayan herkes şunu görecek. Çok daha sağlam, üretime dayalı büyüme odaklı, ayakları yere sağlam basan, dönüştürecek bir ekonomi dönüşüm sürecini görecek herkes. Bunun içinde üretim var, sanayi dönüşümü var, aktif bir para maliye politikası var, yapısal reformların yasal olarak mevzuat olarak ki Ekim başladığında bankacılık sektörünün dönüşümü, yıllardır konuşulan ama bir türlü atılamayan adımları göreceksiniz. Çok sağlam bir temel üzere adımların atıla atıla güçlü bir binayı inşa edeceğimizi herkes görecek. Ne dedim? Sihirli cümle; Uyum, uyum, uyum.

Çok büyük tehditlerle karşı karşıya kalındığı bir gerçeklik. Türkiye ne fil, ne çimen… Türkiye mevcut bulunduğu coğrafya, küresel ekonomik sistem içerisinde aldığı pay ile çok büyük fırsatlarla karşı karşıya. Bu dönemi güçlü bir ekonomi yönetimiyle birlikte, bütün alanlarla birleştirdiğimizde Türkiye inanılmaz bir fırsat penceresiyle karşı karşıya. Bütün toplantılarda, bire bir görüşmelerde bunun ne şekilde tezahür ettiğini bize önerilen işbirliği ve adımları görüyoruz.

Biz günlük yaşamayacağız. Türkiye bu stratejik kritik avantajını, güçlü bir yapıya kavuştuğu 15 Temmuz'dan 16 Nisan'dan ve 24 Haziran'dan sonra güçlü bir şekilde yürütecek. Bugün enflasyon rakamı açıklandı, beklentilerin altında pozitif bir süreç yıl sonuna kadar daha olumlu gelişecek. Temmuz ayında -0,28 olumlu bir adım. Ticaret bakanlığımız sürpriz adımlar atacak.