Dışişleri'nden Trump'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Başkan Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulamasına ilişkin attığı tweet hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, Türkiye'nin çelik ve alüminyum ihracatına ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığını belirten Aksoy, "ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verileceğini vurgulayan Aksoy, Türkiye'nin her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yana olduğunu açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU