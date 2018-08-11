Dolar niye artıyor? İşte sebebi

Türkiye'yi teslim almak için dolar silahının tetiğine basıldı. Amaç; CIA ajanlarının, Gezi finansörlerinin, terör örgütü yöneticilerinin, FETÖ'cülerle iş tutan tetikçilerin serbest bırakılmasını sağlamak. Papaz Brunson üzerinden başlatılan ekonomik saldırının amacı, Gezi'de, 15 Temmuz'da başarılamayanı başarmak, Türkiye'ye boyun eğdirmek.

Dolar neden yükseliyor? İşte cevabı...

ABD Başkan Yardımcısı Mice Pence'in tehditleri de bunu kanıtlıyor: "Pastör Andrew Brunson'ı şimdi serbest bırakın. Yoksa sonuçlarına katlanmaya hazır olun. Eğer Türkiye masum din adamını serbest bırakmazsa ABD, Pastör Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacak."