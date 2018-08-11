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niye artıyor? İşte sebebi

son günlerde hızlı bir yükselişe geçti. Peki bunun asıl sebebi ne? 'ye kalkışmasıyla diz çöktüremeyen üst akıl, bu kez ekonomi cephesinden saldırıya geçti.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 02:18
Dolar niye artıyor? İşte sebebi

'yi teslim almak için silahının tetiğine basıldı. Amaç; ajanlarının, finansörlerinin, terör örgütü yöneticilerinin, 'cülerle iş tutan tetikçilerin serbest bırakılmasını sağlamak. Papaz Brunson üzerinden başlatılan ekonomik saldırının amacı, Gezi'de, 15 Temmuz'da başarılamayanı başarmak, Türkiye'ye boyun eğdirmek.

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Başkan Yardımcısı Mice Pence'in tehditleri de bunu kanıtlıyor: "Pastör Andrew Brunson'ı şimdi serbest bırakın. Yoksa sonuçlarına katlanmaya hazır olun. Eğer Türkiye masum din adamını serbest bırakmazsa ABD, Pastör Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacak."

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Dolar niye artıyor? İşte sebebi
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