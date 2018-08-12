Bedellide başvuru 500 bini bulacak

Bedelli askerlik
ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından bir haftada başvuru sayısı 300 bine ulaştı, devletin kasasına da 4.5 milyar TL
gelir girmiş oldu. Başvuruların 500 bin gibi bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı
yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı. Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Bedelli paraları Ziraat Bankası, Halkbank
ve PTT üzerinden yatırılıyor. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı
merkez muhasebe birimindeki hesapta toplanacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı
yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.