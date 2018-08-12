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Bedellide başvuru 500 bini bulacak

için iki haftadaki başvuru sayısı 300 bini buldu. Son başvuru tarihi olan 3 Kasım’a kadar rakamın 500 bin olması bekl

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Bedellide başvuru 500 bini bulacak
ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından bir haftada başvuru sayısı 300 bine ulaştı, devletin kasasına da 4.5 milyar gelir girmiş oldu. Başvuruların 500 bin gibi bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı. Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Bedelli paraları Ziraat Bankası, ve PTT üzerinden yatırılıyor. Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve merkez muhasebe birimindeki hesapta toplanacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.
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