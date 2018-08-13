CHP'de yeni gelişme: Muhalifler bayramdan sonra harekete geçecek

Muhalifler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiyi kurultaya götürmek için bayrama kadar bir çağrı yapmasını isteyecek.

Bu çağrının karşılıksız kalması halinde bayramdan sonra tüzük kurultayı için imza toplanacak. Bu arada, 'Çağrı Grubu' adlı imza toplayan heyetin adının 'Değişim Grubu' şeklide değiştirilecek. Bu grubun on kişiye çıkarılması bekleniyor.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Olağanüstü Kurultayın yapılması için sayısal yeterlilik sağlanmış, siyasal irade ortaya konulmuştur. Bununla birlikte asıl tartışmanın sayısal yeterlilik olmadığı, siyasal ve politik olarak alınan tutumun ve iradenin asıl tartışma konusu olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Hürriyet'in haberine göre; Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal koşullar ve yakın zamanda gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle ve partimizde tartışılan yapısal sorunlar karşısında yükselen Değişim ve Umut talebiyle Olağanüstü Kurultayın toplanması zorunlu ve ertelenemez hale gelmiştir.

Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Olağanüstü Kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü Kurultay bir an evvel toplanmalıdır.

Partiyi yargıda tartıştırmayacağız dedik ve sözümüzün sonuna kadar arkasında duracağız.

Olağanüstü Kurultay çağrısının yapılmaması halinde tüzüğümüzün verdiği tüm demokratik hakları, Tüzük Kurultayı da dahil olmak üzere kullanacağız.

Ertelenemez ihtiyacımız olan yapısal sorunlarımızın tartışılacağı yer kurultaydır. Kurultayı yapmayarak partimizi kamuoyunda tartıştırmaya devam etmek doğru değildir. Partimizi kamuoyunda tartıştırmanın sorumluluğu meşru ve haklı kurultay talebini yerine getirmeyenlere ait olacaktır.