Son dakika: Başkan Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"HEPİNİZE DESTEĞİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Dün sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Ordu'ya gittik. Vatandaşlarımızla bir arada olduk. Yerinde çalışmaları izledim. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Hem sahada hem sandıkta kimse önümüzde duramaz. Trabzon'a yakışan budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"

"OYUNUNUZU GÖRDÜK VE MEYDAN OKUYORUZ"

"Darbeyle yapamadıklarını şimdi parayla yapmak istiyorlar. Buna ekonomik savaş derler. Üretim, ticarette bir daralma mı söz konusu? Ekonomik hiçbir sebebi yok. Bunun adı Türkiye'ye operasyon çekmektir. Bunun amacı da ülkemiz ekonomisinin savunma mekanizmasını etkisiz hale getirerek ülkemizi teslim almaktır, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmektir. Oyununuz gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız. Üretmeye, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Birileri kapıları kapatır, Mevlam başka kapı açar."

"CEVABIMIZI YENİ İTTİFAKLARA, ORTAKLIKLARA YÖNELEREK VERİRİZ"

"Kulakları vardır duymazlar, dilleri vardır Hakkı konuşamazlar. Dilleri mühürlüdür. Bunu bileceğiz. 81 milyonluk bir ülkeyle stratejik ortaklığını terör örgütleriyle ortaklığına feda edenlere hadi güle güle deriz. Ben senin stratejik ortağınım Afganistan'da, Somali'de, Bosna'da beraber oldum. Şu an Kabil'de havalimanını biz koruyoruz. Böyle stratejik bir ortağına PYD/YPG gibi terör örgütlerini sahiplenerek nasıl kenara koyarsın. 5 bin TIR silahı kuzey Suriye'ye taşıyorsun. Terör örgütlerine teslim ediyorsun, bunları bize karşı kullandırıyorsun. Terör örgütleriyle ilişkisi olan bir papaz için Türkiye'yi feda ediyorsun. Gereği neyse bir hukuk devleti olarak biz onu yaparız."

"Talimatla Türkiye'ye boyun eğdiremezsiniz. Gördük ki hukuk dilinden anlamıyorlar. Başka bir dilden anlıyorlar. Biz o dilleri de konuşmasını biliriz. Hukuk diline varsanız biz varız, yoksanız biz hukuk diliyle konuşmaya devam ederiz. Cevabımızı yeni ittifaklara, ortaklıklara yönelerek veririz. Biz DTÖ üyesiyiz. DTÖ içinde böyle bir şey yok."

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum, hem yerli hem milli"

"SN. BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM, HEM YERLİ HEM MİLLİ"

"Bu memleket bizimdir. Kendi vatandaşlarımız ve umudunu Türkiye'ye bağlamış kardeşimiz için mücadele edeceğiz. Türkiye üzerinden kimsenin oyun yapmasına izin vermeyeceğiz. Emin olun bu defa başaracağız. Meselenin döviz kuru olduğunu veya yargılanan papaz olduğunu düşünen biri varsa bir an önce silkinip varsa kendine gelsin. Bu konuda sn. Bahçeli'ye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi hem yerli hem de millidir."

"ONLAR BUGÜN SAKALIMIZI TIRAŞ EDİYORLAR, AMA BİLMİYORLAR Kİ YARIN DAHA GÜR ÇIKACAK"

"Bir kez daha siyasi ve sinsi bir oyunla karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Para dediğiniz bugün yoktur, yarın bulursunuz, yatırım dediğiniz 2 gün gecikir 3'üncü gün daha hızlı yaparak yetişirsiniz. Onlar bugün sakalımızı tıraş ediyorlar, yarın daha gür çıkacak. Yastık altı dövizi olanlar lütfen bunları bankalarda TL'ye çevirsinler."

"Onlar bugün sakalımızı tıraş ediyorlar, ama bilmiyorlar ki yarın daha gür çıkacak"

"HER HAFTA ORTALAMA 50 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİYORUZ"

"Terör örgütleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyor, her hafta ortalama 50 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz bölgelere yenilerini eklemenin hazırlıklarında son aşamaya geldik. İnşallah yakında yeni yerleri de özgürleştirmiş ve güvenli hale getirmiş olacağız. Şu ana kadar güvenli hale getirdiğimiz yerlere ülkemizden dönenlerin sayısı çeyrek milyonu buldu."

"Türkiye'nin ayaklarına döviz kuru takıldı diye düşeceğimizi düşünenler ahmaktır. Kendimize dünyanın en iyileriyle yarışacak olan savunma sanayisini kuruyoruz. Şimdi İHA da üretiyoruz. Şimdi tanklarımız da üreteceğiz inşallah. Bizi bugün dolarla sınanlara yarın alternatif yollarla cevap vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na konuştu

"CEVABIMIZI VERECEĞİZ"

"Bugün bizi dolarla sınayanlara yarın alternatif finans araçlarıyla cevabımızı vereceğiz. Biz bu şifreleri çok iyi biliriz. IMF ile anlaşın diyenlerin, ülkenizin siyasi bağımsızlığından vazgeçin dediklerini çok iyi biliriz. Göreve geldiğimizde IMF'e borcumuz 23.5 milyar dolardı, şimdi yok. Diğer tekliflerin gerisindeki niyetlerin de farkındayız. Faiz de faiz. Bu tuzağa da gelmeyiz. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan sömürü aracıdır. Hiç kimse heveslenmesin. Milletimiz ayakta olduğu sürece kimse bizim önümüzü kapayamaz. El ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu düşüncelerle sizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun."