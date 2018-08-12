Kur manipülasyonun arka planı!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Türkiye, ABD ile tarihinin en derin krizini yaşıyor. Doğrusu buna Batı Bloku'yla yaşıyor demek daha doğru. Bugünlerde Trump'ın Rahip Brunson gerekçesiyle yürüttüğü kirli savaş aslında 17-25'in, PKKPYD'ye desteğin, hatta unuttuğumuz DEAŞ'ı bölgeye bela etmenin ve en son 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bir devamı...



Bütün bu süreçleri başta Almanya olmak üzere AB'nin önde gelen ülkeleri de destekledi. Özellikle Batı medyası 2011'den bu yana Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtlığını bilinçli biçimde gündemde tuttu, halen de tutuyor. Bunun nedeni de AK Parti iktidarının içeride yaptığı yanlışlar veya yapmadıkları değil. Onları tartışabiliriz, mesele emperyalizmin küresel ve bölgesel çıkarları.

İşte Türkiye bu çıkarlara itiraz ettiği için başına olmadık işler açıldı, açılıyor. Terör saldırıları, darbeler yetmedi, şimdi devreye kur manipülasyonları sokularak Türkiye çökertilmeye çalışılıyor. Bütün bunların birbiriyle ilişkili küresel saldırılar olduğunun somut örneğini 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra gördük.

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