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Kur manipülasyonun arka planı!

’un ev hapsini bahane eden Trump yönetimli ’ye yönelik ekonomik görünümlü siyasi bir operasyon başlattı. Kur üzerinden yürütülen manipülasyonun arka planını kaleme alan direnişi gibi, bu ekonomik saldırıya karşı hep birlikte direnirsek kazanırız.” diyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 12:45
Kur manipülasyonun arka planı!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

, D ile tarihinin en derin krizini yaşıyor. Doğrusu buna Batı Bloku'yla yaşıyor demek daha doğru. Bugünlerde Trump'ın Rahip Brunson gerekçesiyle yürüttüğü kirli savaş aslında 17-25'in, PKKPYD'ye desteğin, hatta unuttuğumuz 'ı bölgeye bela etmenin ve en son kanlı darbe girişiminin bir devamı...


Bütün bu süreçleri başta olmak üzere AB'nin önde gelen ülkeleri de destekledi. Özellikle Batı medyası 2011'den bu yana Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtlığını bilinçli biçimde gündemde tuttu, halen de tutuyor. Bunun nedeni de iktidarının içeride yaptığı yanlışlar veya yapmadıkları değil. Onları tartışabiliriz, mesele emperyalizmin küresel ve bölgesel çıkarları.
İşte Türkiye bu çıkarlara itiraz ettiği için başına olmadık işler açıldı, açılıyor. Terör saldırıları, darbeler yetmedi, şimdi devreye kur manipülasyonları sokularak Türkiye çökertilmeye çalışılıyor. Bütün bunların birbiriyle ilişkili küresel saldırılar olduğunun somut örneğini 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra gördük.

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Kur manipülasyonun arka planı!
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