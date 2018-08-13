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’ın ABD’sini güzel günler beklemiyor!

Mehmet Barlas bugünkü köşesini kendi müttefiklerine bile savaş açan ABD yönetimi ve Amerika halkına ayırdı. “Önümüzdeki günlerde 'ın görevden alınması sürecine girildiğini ve Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının ABD tüketicisini de, ABD ekonomisini de vurduğunu görürsek şaşırmayalım.” diyen Barlas yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Trump-Pence ikilisinin Siyonist- Evangelist Amerikan yobaz seçmenlerinin kasım ara seçimlerinde gözlerine girmek için 'ye yaptırımlar uygulamasına karşı tabii ki biz gerekenleri yapacağız ve zaten yapıyoruz.”

Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 10:44
Trump’ın ABD’sini güzel günler beklemiyor!

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'de gündemin dalgalandığı zamanlarda, bana "Bu durumun sonu nasıl olacak" diye soran yabancı diplomatlara da, yabancı girişimcilere de verdiğim bir klişe cevap vardır. ABD ile ilişkilerin dolar fiyatına adeta krize benzer bir şekilde yansıdığı bu günlerde bu klişe cevabımı hatırlatmalıyım...

Biz böyleyiz
Türkiye gelişen, daima ileri giden, enerji dolu ve heyecan verici bir ülkedir.
Türkiye'ye güvenenler daima kazançlı çıkmıştır. Ama biz Türklerin hayatımız inişli çıkışlıdır. Bizler de ülkemizle birlikte gelişiriz. Her yeni kuşak eskisinden daha müreffeh,daha bilinçli, daha bilgilidir.

Bugünümüz daha iyidir

Ancak dışarıdaki ve onların güdümünde olan içerideki kriz üretim mekanizmaları hiç ara vermeden çalıştıkları için, bazı dönemlerde kötümser ve hatta bazı dönemlerde endişeli oluruz.
Sonunda düzlüğe çıkacağımızı bilsek de, iniş ve çıkışlar bizi moral açısından etkiler. Türkiye'nin bugünü ile dününü karşılaştırdığınız zaman halk çoğunluğunun hiçbir zaman dünü aramadığını görürsünüz.

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Trump’ın ABD’sini güzel günler beklemiyor!
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