Trump’ın ABD’sini güzel günler beklemiyor!

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Türkiye'de gündemin dalgalandığı zamanlarda, bana "Bu durumun sonu nasıl olacak" diye soran yabancı diplomatlara da, yabancı girişimcilere de verdiğim bir klişe cevap vardır. ABD ile ilişkilerin dolar fiyatına adeta krize benzer bir şekilde yansıdığı bu günlerde bu klişe cevabımı hatırlatmalıyım...

Biz böyleyiz

Türkiye gelişen, daima ileri giden, enerji dolu ve heyecan verici bir ülkedir.

Türkiye'ye güvenenler daima kazançlı çıkmıştır. Ama biz Türklerin hayatımız inişli çıkışlıdır. Bizler de ülkemizle birlikte gelişiriz. Her yeni kuşak eskisinden daha müreffeh,daha bilinçli, daha bilgilidir.



Bugünümüz daha iyidir

Ancak dışarıdaki ve onların güdümünde olan içerideki kriz üretim mekanizmaları hiç ara vermeden çalıştıkları için, bazı dönemlerde kötümser ve hatta bazı dönemlerde endişeli oluruz.

Sonunda düzlüğe çıkacağımızı bilsek de, iniş ve çıkışlar bizi moral açısından etkiler. Türkiye'nin bugünü ile dününü karşılaştırdığınız zaman halk çoğunluğunun hiçbir zaman dünü aramadığını görürsünüz.

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