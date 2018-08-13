Türkiye'de gündemin dalgalandığı zamanlarda, bana "Bu durumun sonu nasıl olacak" diye soran yabancı diplomatlara da, yabancı girişimcilere de verdiğim bir klişe cevap vardır. ABD ile ilişkilerin dolar fiyatına adeta krize benzer bir şekilde yansıdığı bu günlerde bu klişe cevabımı hatırlatmalıyım...

Biz böyleyiz

- Türkiye gelişen, daima ileri giden, enerji dolu ve heyecan verici bir ülkedir.

Türkiye'ye güvenenler daima kazançlı çıkmıştır. Ama biz Türklerin hayatımız inişli çıkışlıdır. Bizler de ülkemizle birlikte gelişiriz. Her yeni kuşak eskisinden daha müreffeh, daha bilinçli, daha bilgilidir.



Bugünümüz daha iyidir

- Ancak dışarıdaki ve onların güdümünde olan içerideki kriz üretim mekanizmaları hiç ara vermeden çalıştıkları için, bazı dönemlerde kötümser ve hatta bazı dönemlerde endişeli oluruz.

Sonunda düzlüğe çıkacağımızı bilsek de, iniş ve çıkışlar bizi moral açısından etkiler. Türkiye'nin bugünü ile dününü karşılaştırdığınız zaman halk çoğunluğunun hiçbir zaman dünü aramadığını görürsünüz.



Kendimize güveniyoruz

Geçen hafta Başkan Yardımcısı Mike Pence Washington'da Brunson için konuşma yaparken ve Türkiye'ye neler yapacaklarını anlatırken salonda bulunan Brunson'un eşine de gönderme yapmıştı. Dün baktım Brunson'ın eşi İzmir'de Brunson'un kilisesindeki ayindeydi.

Demek biz bu hanımın Türkiye'ye girişini engellemeye gerek görmeyecek kadar kendimize güveniyoruz.

ABD'yi ne bekliyor?

Sonuçta Trump-Pence ikilisinin ajan papaz Brunson'u vesile ederek Türkiye'yi hedef alan düşmanca girişimlerinin de kısa süre içinde boşluğa karışacağını söyleyebilirim. ABD iç siyasetinin karmaşık günler yaşadığı ve bu yüzden ABD'nin tüm müttefikleri ile Trump'ın kavga ettiği ve kendisinden önceki başkanların imzaladığı tüm anlaşmaları yok saydığı bir dönemdeyiz.



Bekleyelim, göreceğiz

Önümüzdeki günlerde Trump'ın görevden alınması sürecine girildiğini ve Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının ABD tüketicisini de, ABD ekonomisini de vurduğunu görürsek şaşırmayalım.

Bugün kriz şeklinde nitelediğimiz durumlar bizi sıyırıp geçerler. Ama bu krizlerin benzerleri ABD'yi vurduğu zaman ekonomi de sosyal yapı da alt üst olur.

Ya sabır...

Trump-Pence ikilisinin Siyonist- Evangelist Amerikan yobaz seçmenlerinin kasım ara seçimlerinde gözlerine girmek için Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasına karşı tabii ki biz gerekenleri yapacağız ve zaten yapıyoruz.

Vatandaşlar olarak da "Ya sabır, ya selamet" dememiz herhalde rahatlatıcı olacaktır.