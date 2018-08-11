Dolar böylesine yükselmese ve Türk lirasının değeri böylesine düşmese tabii ki daha iyi olurdu. Ama dolar yükselmesin diye Türkiye'nin boynunu eğmesine ve Trump Amerika'sı karşısında yaltaklık etmeye hangimiz razı olabiliriz ki?



Sebep nedir?

Çok uzak geçmiş değil... 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi ile bugün ekonomimizi hedef alan darbe girişimi arasında sanki bir fark var mı? Hepimiz ekonominin temel kurallarını biliyoruz. Ajan rahip Brunson'un ABD'ye teslim edilmemesi, ekonominin hangi temel kuralını ihlal etti ki, Türk lirası karşısında dolar böylesine tırmandı?



Korkmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt konuşmasındaki sözleri benim de duygularımı yansıtıyor...

"- Türkiye'nin ne makro-ekonomik verilerinde ne bankacılık sisteminde, ne üretimde ve ne de istihdamda bir sıkıntı olmadığı halde finansal saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu ortadadır. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan korkmayan millet böyle şeylerden mi korkacak? Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin."



ABD'de seçim var

Gerçeklere gelirsek... Kasımdaki ABD ara seçimlerine uzanan yolda, Trump yönetimi Türkiye'yi hedef aldığına benzer kim bilir kaç ülkeyi hedef alan saldırıları sahneleyecektir... Bizim ekonomimizi hedef alan saldırının nedeni sayıları milyonları bulan evangelist seçmenlere, ajan rahip Brunson krizi dolayısıyla mesaj vermektir. Hâlâ soğuk savaşı yaşayan Amerikalıları tatmin etmek için de Rusya'ya her fırsatta yaptırımlar uygulanıyor ve Rus rublesi de son iki yılın dolar karşısındaki en düşük değerinde...



Kurallara uyalım

Biz ekonominin genel kurallarına uymayı elbette sürdüreceğiz. Bütçe disiplinini korurken, serbest piyasanın temel ilkelerinden sapmayacağız.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygılı olacağız, faiz fobisine kendimizi kaptırmayacağız... Ama bilelim ki, ABD'nin dolar şantajına direndiğimiz takdirde kasım seçimlerine kadar yeni saldırılara hedef olmamız muhtemeldir. Tabii bir de İran'a uygulanacak yaptırımların bize ne ölçüde yansıyacağı meselesi var gündemde.



Sonuç yok

Bizim uzlaşmak için Washington'a giden ve sonuç almadan geri dönen heyetimizle ilgili haberi aynen veriyorum:

"Türkiye ile ilişkileri geren ABD'nin gerçek niyeti anlaşıldı. Sorunların diplomatik yoldan çözümü için Washington'a giden Türk heyeti, görüşmelerden sonuç alamadı.

Temaslarda ABD, papaz Brunson yerine Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini masaya yatırdı. Hızını alamayan ABD, FETÖ irtibatlı tüm vatandaşlarının tahliyesini istedi." Bekleyelim göreceğiz... Türkiye böyle nice saldırıları görmedi ki geçmişte? Konu ekonomik değil siyasidir...